Deutschland-Ranking: Finanzämter in Ulm und Neu-Ulm auffällig langsam

Plus Die Donaudoppelstadt hatte im Jahr 2023 mit die lahmsten Finanzämter Deutschlands. Das geht aus einer Datenerhebung hervor. Was die Steuerbehörde dazu sagt.

Vom Spitzenreiter sind Ulm und Neu-Ulm weit entfernt: Am schnellsten arbeiteten 2023 die Finanzbeamten des Finanzamts Herne. Dort betrug die Bearbeitungszeit für eine Einkommensteuererklärung lediglich 29,8 Tage. Weit abgeschlagen die Doppelstadt. Zu diesen Ergebnissen kommt das Portal Lohnsteuer-kompakt.de.

Ulm liegt auf dem unrühmlichen Platz 430. Ganze 71,4 Tage betrug hier die durchschnittliche Bearbeitungsdauer. Damit liegt Ulm immerhin vor Neu-Ulm: In der bayerischen Schwesterstadt mussten die Menschen im Schnitt 82,3 Tage auf das Ergebnis ihrer Einkommensteuererklärung warten. Platz 468.