Ulm/Neu-Ulm

06:00 Uhr

Die Ulmer Boulder-Pioniere ziehen nach Neu-Ulm

Plus Dass die Trendsportart hier Fuß fasste, war der Boulderhalle Einstein zu verdanken. Nun fürchten die Gründer die Konkurrenz modernerer Hallen – und bauen neu.

Von Sebastian Mayr

Christian Benk weiß noch, wie schwierig es war. Acht Jahre ist das her, als seine Frau Conni und er die Boulder-Halle Einstein in der Blaubeurer Straße eröffneten. "In Ulm hat es drei Jahre gedauert, bis wir Fuß gefasst haben. Meine Frau und ich sind in der Anfangszeit jeden Tag an der Kasse gestanden", erinnert er sich. Inzwischen betreibt das Ehepaar noch vier weitere Hallen. Halle Nummer sechs soll bald dazukommen: in Neu-Ulm. Lohnt sich das, so nah beim Stammsitz?

