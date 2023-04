Generationentreff Ulm/Neu-Ulm legt umfangreichstes Programm seit Jahren vor

Zum vielseitigen Programm des GT Ulm/Neu-Ulm zählen auch Angebote von Kooperationspartnern. Der Verein stellt sich selbst und seine Ziele vor.

Das neue Programm des Generationentreffs Ulm/ Neu-Ulm ist fertig und liegt in den Rathäusern, Parkhäusern, Banken und Sparkassen sowie in Apotheken in Ulm und Neu-Ulm aus. Es umfasst für die Monate Mai bis August 75 Seiten und ist damit das umfangreichste nach der Corona-Zeit. Es ist gespickt mit Vorträgen, Tagesreisen, Führungen, Veranstaltungen zu Kultur und Geselligkeiten sowie einer breiten Palette an Kursen zu Sprachen, Digitalem, Musischem und Kreativem, aber auch zu Gesundheit, Sport und Bewegung.

Neues Programm des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm

Neben den interessanten Informationen zum Gut-alt-Werden in der Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm enthält das Programm zusätzliche Angebote von Kooperationspartnern wie dem Schwäbischen Albverein oder dem SSV Ulm 1846. Etliche neue Angebote im Haus und in Neu-Ulm ergänzen das Portfolio für die rund 2600 Mitglieder des Vereins sowie für andere Interessierte.

Das Programm gibt auch Einblick in die Vereinsarbeit: Zum Beispiel, wie das Vereinsziel "Solidarität mit anderen Generationen" im Generationengarten in Neu-Ulm mit Grundschulkindern oder durch den dauerhaften Preis für Zivilcourage umgesetzt wird. Die aktiven Ehrenamtlichen am Standort Wiblingen werden vorgestellt und es wird beschrieben, wo man ehrenamtlich mitarbeiten kann. "Ein echter Kraftakt für die rund 100 ehrenamtlich Aktiven im Verein, die überwiegend das Programm erstellen, umsetzen und verantworten. Da dieses Ehrenamt nicht selbstverständlich ist, können wir und die Doppelstadt megastolz drauf sein", sagt Vorsitzender Dieter Lehmann. (AZ)