Ulm/Neu-Ulm

18:30 Uhr

Hasen-Kunst und Blicke hinter Theaterkulissen: Neues aus den Galerien der Region

Die Galerie im Ulmer Kornhauskeller zeigt die Ausstellung "en passant - von raum zu raum" mit Werken von Reiner Schlecker. Hier: sieben Bronzen in Hasengestalt.

Plus Die Galerien in und um Ulm trotzen der Pandemie. Sie zeigen aktuell eine Vielfalt, vom Werk des "Chagall Oberschwabens" bis zu Motiven wie Marilyn Monroe.

Von Stefan Kümmritz

Den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zum Trotz gibt es in den Galerien der Doppelstadt Ulm/ Neu-Ulm und der Region momentan ein paar interessante Ausstellungen. Natürlich müssen die geltenden Corona-Hygieneregeln eingehalten werden, was sicher dem einen oder anderen den Besuch wenig schmackhaft macht oder gar verwehrt, was für die Galerien sehr schade ist.

