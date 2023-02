Ulm/Neu-Ulm

In Ulm und Neu-Ulm organisieren sich jetzt die Fußgänger

Plus Im Fußverkehr in Ulm und Neu-Ulm sind die Problemlagen vielfältig: Aus Angst würden sehbehinderte Menschen und Ältere zunehmend die Innenstadt meiden, kritisieren Aktivisten. Das soll sich ändern.

Es rührt sich was im Ulm/Neu-Ulmer Fußverkehr: "Fußgänger haben keine Lobby", beklagt Günther Krämer, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft "Zu Fuß in Ulm". Und sein Co-Sprecher Dieter Fortmann moniert, dass in Ulm und Neu-Ulm die Fußgänger "No Names" seien. Das müsse sich ändern. Denn die Probleme im Fußverkehr sind vielfältig.

