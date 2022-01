Ulm/Neu-Ulm

vor 22 Min.

Kind von Böller am Kopf getroffen: So war die Silvesternacht im Raum Ulm/Neu-Ulm

In der Ulmer Innenstadt sorgte die Polizei dafür, dass die Kontaktbeschränkungen eingehalten wurde.

Plus Es wird zwar geböllert, allerdings eher verhalten, außerdem halten sich die Menschen an die Kontaktbeschränkungen. In Neu-Ulm wird allerdings ein Kind verletzt.

Von Ronald Hinzpeter

Eigentlich gab es ja ein Verkaufsverbot für Silvesterböller und Raketen, doch ein völlig stiller Jahreswechsel wurde es dann doch nicht. Manche hatten offenbar noch Restbestände daheim, die jetzt abgefackelt wurden. Andere hatten sich offenbar aus anderen Quellen Feuerwerk besorgt. Dennoch blieb es am Himmel deutlich ruhiger als in den Jahren vor der Pandemie. Die Polizei hatte zumindest auf bayerischer Seite sogar etwas weniger zu tun als im vergangenen Jahr.

