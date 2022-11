Plötzlich Feuer im Fußraum: Auto geht auf B10 in Flammen auf

Die Feuerwehr musste in Ulm auf die B10 ausrücken. Ein Auto steht in Flammen.

Ein Auto ist am Montagmorgen auf der B10 in Ulm in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-Jähriger gegen 6 Uhr mit einem VW auf der B10 von Lehr in Richtung Ulm. Kurz vor der Abfahrt zum Berliner Ring brach ein Feuer im Fußraum des VW aus. Der Mann schaffte es noch, das Auto abzustellen.

Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Ein Abschlepper barg anschließend das Auto. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf und sicherte die Stelle, an der der Mann das Auto abstellte. (AZ)