Polizist in Zivil bei Attacke schwer verletzt: Polizei sucht vier Männer

In der Ulmer Innenstadt kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein Polizist in Zivil wurde schwer verletzt. Die Ermittler suchen vier junge Männer.

Zu einer blutigen Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Mittwoch (8.2.23) in der Ulmer Innenstadt gekommen. Das belegen Spuren, die auf dem Kornhausplatz zu finden sind. Blutflecken sind dort mit gelber Farbe markiert. Mutmaßlich von Spezialisten der Polizei. Doch was war passiert? Nach Informationen unserer Redaktion wurde ein Polizist verletzt, der wohl in Zivil dort unterwegs war.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm hielt sich auf Nachfrage unserer Redaktion am Mittwochvormittag zunächst bedeckt, es würden noch "Abstimmungsprozesse" laufen. Bestätigen könne er derzeit lediglich, dass es am frühen Mittwochmorgen gegen 1.20 Uhr zu einem "Vorfall" im Bereich des Kornplatzes gekommen war. Nähere Angaben macht er dazu nicht.

25-Jähriger Polizist wird bei Attacke in Ulm schwer verletzt

Am Mittag dann folgte die angekündigte Pressemitteilung: So soll ein 25-jähriger Polizist, der privat unterwegs war, gegen 1.20 Uhr vier Männer beim Kornhausplatz fest. Diese hätten wohl offensichtlich verdächtig verhalten, heißt es. Der Polizeibeamte habe deshalb die Polizei verständigt.

Noch vor dem Eintreffen der Streifen soll die Gruppe den 25-Jährigen bemerkt und ihn massiv angegriffen haben. Und das, obwohl der Beamte sich auch als Polizist zu erkennen gegeben haben soll, so die Ermittler weiter. Die vier Männer seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Polizei sucht vier Männer nach Angriff auf 25-Jährigen: So werden die Täter beschrieben

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klink, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ulmer Kriminalpolizei Ulm ermittelt nun und sucht nach den Tätern.

Hinweise von Zeugen, die rund um den Kornhausplatz verdächtige Personen bemerkt haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0731/1880 melden. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

etwa 17 bis 23 Jahre alt

zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß

"normale" Statur

dunkel gekleidet

Das gefrorene Blut klebt noch auf dem Pflasterstein: In der Nacht auf Mittwoch wurde offenbar ein Polizist am Kornhausplatz in Ulm verletzt. Foto: Oliver Helmstädter

Wie der Polizist, der in Zivil unterwegs war, verletzt wurde, dazu werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht. Jener gefrorene Blutfleck am Kornhausplatz ist aber offenbar nicht die einzige Spur nach dem Vorfall. So sind in Richtung Hafenbad noch weitere Markierungen zu finden. Möglicherweise haben sich die Täter in diese Richtung bewegt. Auch ein Gully ist markiert. (krom/heo)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.