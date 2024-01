Ulm

Premiere am Theater Ulm: Was zündet, was brennt

Adele Schlichter und Stefanie Schwab spielen in der Deutschlandpremiere "Was zündet, was brennt" am Theater Ulm.

Plus "Was zündet, was brennt": Ein Stück am Puls der Zeit ist am Ulmer als deutsche Erstaufführung zu sehen.

Von Dagmar Hub

Der Klimawandel auf der Theaterbühne: Vor fast auf den Tag genau einem Jahr in Graz uraufgeführt, bringt das Theater Ulm „was zündet was brennt“ der in Berlin lebenden österreichischen Autorin Magdalena Schrefel als deutsche Erstaufführung auf die Podiumsbühne. Eine große Leistung vollbringt der monologerfahrene Markus Hottgenroth, denn der als Pipeline-Wachmann vorgesehene Stephan Clemens erkrankte kurzfristig, und Hottgenroth setzt die Rolle nach nur zwei Probentagen um.

Auf der Podiumsbühne, die von einer – zugleich das Publikum trennenden – Ölpipeline geteilt wird (Ausstattung: Maike Häber) beginnt „was zündet was brennt“ fast philosophisch: Markus Hottgenroth stellt, verkleidet mit einem aufgeblasenen Plastikkostüm als Tyrannosaurus Rex, die Grundfrage: „Bin ich ich?“ Ein absurder Kreislauf ließ den Dinosaurier, der wie seine Artgenossen in der Kreidezeit vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren lebte und starb, unter Abschluss von Sauerstoff und unter Druck zu Erdöl werden – aus dem in der Gegenwart der Plastik-Dino hergestellt wurde. Ja, ist er, verändert zwar, oder ist er nicht? Diese Passage ist nicht nur für Regisseurin Magdalena Heffner die Lieblingspassage.

