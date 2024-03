Stau nach Unfall im Blaubeurer-Tor-Ring: Transporter kippt um

Die Polizei schätzt den Schaden beim Unfall im Blaubeurer-Tor-Ring auf etwa 30.000 Euro. Der Fahrer des umgekippten Transporters wurde verletzt.

Rund eineinhalb Stunden war am Donnerstagnachmittag der Blaubeurer-Tor-Ring in Ulm wegen eines Unfalls blockiert. Kurz nach 17.30 Uhr wollte der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Ludwig-Erhardt-Brücke kommend in den Blaubeurer-Tor-Ring einfahren. Offenbar übersah er dabei einen BMW eines 31-Jährigen, der bereits im Ring unterwegs war.

Beim Zusammenstoß traf der BMW den Transporter am Vorderrad, dadurch kippte der Transporter um und blieb quer auf den beiden Fahrstreifen liegen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Abschleppwagen mussten den Kleintransporter wieder aufrichten und dann beide Fahrzeuge abschleppen. Durch den blockierten Ring kam es aus allen Richtungen außer aus Norden zu längeren Staus. Gegen 19.30 Uhr war der Blaubeurer-Tor-Ring wieder komplett frei.Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 30.000 Euro an.