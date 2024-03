Tödliche Messerattacke am Ulmer Eselsberg: Ist der Täter schuldunfähig?

Statt eines Haftbefehls wird gegen den mutmaßlicher Täter der tödlichen Messerattacke am Ulmer Eselsberg ein Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann liegt noch in einer Klinik.

Nach der tödlichen Messerattacke am vergangenen Sonntag am Ulmer Eselsberg ist gegen den mutmaßlichen Täter ein Unterbringungsbefehl erlassen worden. Das deute darauf hin, dass der Mann womöglich in einem schuldunfähigen Zustand gehandelt haben könnte, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion. Der 54-jährige Iraner befinde sich demnach derzeit noch in einer Ulmer Klinik. Zu seinem Gesundheitsstand konnte die Sprecherin keine näheren Angaben machen. Sie geht aber davon aus, dass er ansprechbar war. Sonst hätte die Hafteröffnung nicht stattfinden können.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 54-jährige Iraner, bewaffnet mit einem Messer, in die Wohnung einer Familie gestürmt und dort mehrere Menschen teils schwer verletzt und den 58-jährigen Familienvater tödlich verletzt haben. Danach sei er zu Fuß geflüchtet.

Eine erste am Tatort eintreffende Streife habe den Mann nach Ermittlerangaben auf der Straße blutverschmiert und mit einem Messer in Hand angetroffen. Weil der sie sofort angegriffen habe, machten die Polizisten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch. Der Mann, der mit dem Opfer unter einem Dach wohnte, wurde getroffen und musste operiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Unterbringungsbefehl und Haftbefehl?

Beim Unterbringungsbefehl handelt es sich ähnlich wie beim Haftbefehl um eine richterliche Anordnung, gemäß der ein Beschuldigter in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden kann. Er ist jedoch als das Gegenteil zum Haftbefehl anzusehen, der gegenüber schuldfähigen Straftätern ergeht.

Ein Unterbringungsbefehl richtet sich in der Regel gegen schuldunfähige beziehungsweise vermindert schuldfähige Straftäter. Mithilfe eines Unterbringungsbefehls aber soll die Allgemeinheit vor dem Beschuldigten während der gesamten Ermittlungen sowie während des Prozesses geschützt werden.

