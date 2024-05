Ulmer Lyriksommer rückt Gedichte erneut in den Mittelpunkt

Am Freitag startet die dritte Auflage des Ulmer Lyriksommers. Welche neuen Aktionen geplant sind und um welches Hauptthema sich die Beiträge drehen werden.

Bereits zum dritten Jahr in Folge startet am Freitag, 10. Mai, der Ulmer Lyriksommer. Dieses Jahr beginnt die Veranstaltungsreihe erneut mit einer Lesung: Der Autor und Verleger Dinçer Güçyeter liest aus seinem Debütroman "Deutschlandmärchen" vor und schneidet mit der Frage "Deutschland, unser Zuhause – ein Märchen?" und der Verknüpfung von Lyrik und Migration bereits ein paar der Themen an, um die es beim dritten Ulmer Lyriksommer gehen wird.

Bei dritten Ulmer Lyriksommer geht es um das Thema Freiheit

Unter dem Motto "Frei sein! Verse im Aufbruch" drehen sich die Beiträge des Lyriksommers rund um das Thema Freiheit. Man möchte "Freiheit denken, fühlen und zum Ausdruck bringen" heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Dafür rücke man hier von Mai bis Oktober Gedichte in den Mittelpunkt, "damit sie Gedanken zum Glühen bringen und sich ins Gedächtnis brennen".

Insgesamt sind dabei mehr als 15 Veranstaltungen geplant, sowie einige originelle Aktionen. Das sind mehr Veranstaltungen als noch im Auftaktjahr 2022 und auch mehr als bei der zweiten Auflage im vergangenen Jahr. Ganz neu ist dabei zum Beispiel ein Poesieautomat, aus dem sich das Publikum "Gedichte für die Jackentasche" ziehen kann.

Beim Ulmer Lyriksommer sind 2024 einige neue Aktionen geplant

Mit einer ebenso neuen Aktion endet der Ulmer Lyriksommer schließlich am 25. Oktober: Zur dritten Ulmer Lyriknacht in der Stadtbibliothek in Ulm werden die gesammelten Gedanken, Gedichte und Zitate all der am Lyriksommer mitwirkenden Künstlerinnen und Künstler zum Thema Freiheit auf einer digitalen Wand präsentiert. Eventuell wird man diese Projektion aber auch schon bei früheren Veranstaltungen zeigen, sagt die Poetin Christine Langer.

Langer ist die künstlerische Leiterin des Ulmer Lyriksommers und hat ihn 2022 ins Leben gerufen. Nach dem Erfolg der ersten Auflage – Langer und ihr Team erreichten seither Anfragen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, aber auch aus der Schweiz und Österreich –gründete sich der Verein "Dichter dran", der sich seither um die Organisation kümmert. An Langers Seite ist hier zum Beispiel Manfred Reichert für die Projektleitung zuständig.

An die Auftaktlesung von Dinçer Güçyeter am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr in der Galerie der Südwest Presse knüpfen weitere Lesungen aber auch Lyrikperformances, Dichterwerkstätten und unter anderem ein lyrischer Spaziergang an. Neu sind unter anderem auch Veranstaltungen in Kooperation mit dem Internationalen Donaufest, wie etwa der Auftritt der ungarischen Dichterin Katalin Ladik am 10. Juli.

Info: Das ausführliche Programm gibt es unter ulmer-lyriksommer.de.