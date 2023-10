Unfall im Kreisel in Wiblingen: Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus

Im Kreisverkehr in Ulm-Wiblingen kam es zu einem Unfall. Ein 24-Jähriger stürzte mit seinem Motorrad und verletzte sich.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Ulm-Wiblingen ist ein 24-Jähriger leicht verletzt worden. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 36-Jähriger gegen 8.40 Uhr mit einem 3,5-Tonner in der Straße Pranger unterwegs. Er fuhr mit seinem Iveco in den dortigen Kreisverkehr ein. Hier fuhr aber bereits ein 24-Jähriger mit einem Motorrad. Auf dessen Vorfahrt achtete der 36-Jährige nicht. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Fahrer der Honda ab. Dabei stürzte er auf die Straße und verletzte sich leicht.

Die Rettungskräfte versorgten den Zweiradfahrer an der Unfallstelle und brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 5000 Euro. (AZ)