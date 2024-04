Unfall in Ulmer Hirschstraße: Mann wird von E-Scooter erfasst und verletzt

Ein 75-Jähriger stürzt nach dem Zusammenprall mit dem E-Scooter und wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin sieht nun einer Anzeige entgegen.

In der Ulmer Hirschstraße ist am Montag ein Fußgänger von einem E-Scooter erfasst und verletzt worden. Der 75-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um 11 Uhr in der Hirschstraße vom Münsterplatz in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter in gleicher Richtung. Als sich die Fahrerin auf gleicher Höhe mit dem Fußgänger befand, kam es wohl aus Unachtsamkeit zum Zusammenstoß und der Senior stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Rollerfahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Die 41-Jährige sieht nun einer Strafanzeige entgegen. (AZ)