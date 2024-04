Unfall mit drei Autos am Hindenburgring: 22-Jährige war nicht aufmerksam

Im Hindenburgring in Richtung Blaubeurer Tor kommt es zu einem Unfall. Drei Autos sind daran beteiligt.

Drei Autos waren am Montag bei einem Unfall in Ulm beteiligt. Wie Polizei mitteilt, fuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin um 16.50 Uhr im Hindenburgring in Richtung Blaubeurer-Tor-Ring. Vor ihr stockte auf Höhe einer Tankstelle der Verkehr. Die junge Frau sei nicht aufmerksam genug gewesen, heißt es. Sie prallte in das Heck eines Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls schob es den Opel Corsa eines 22-Jährigen auf einen davorstehenden Dacia Duster. Den lenkte ein 35-Jähriger. Verletzt wurde niemand. Die Schäden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 2000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. (AZ)