Urteil nach Attacke auf Polizisten am Kornhausplatz ist rechtskräftig

Ein junger Polizist wird auf dem Nachhauseweg in einen Hinterhalt gelockt und brutal niedergeschlagen. Das Urteil gegen drei Männer ist jetzt rechtskräftig. Das Verfahren gegen einen damals 13-Jährigen wurde eingestellt.

Die Attacke auf einen jungen Polizisten am Kornhausplatz in Ulm im Februar dieses Jahres hatte großes Entsetzen ausgelöst. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Anfang August ist in dem Prozess gegen die mutmaßlichen Täter das Urteil gefallen. Das ist nun rechtskräftig.

Wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag mitteilte, bestätigte die Behörde die Verurteilung von drei Männern wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor dem Ulmer Landgericht im Sommer. Die Kammer hatte einen zum Tatzeitpunkt 23-Jährigen und einen 24-Jährigen zu Freiheitsstrafen von elf sowie zehn Jahren verurteilt. Ein damals 18-Jähriger erhielt eine Jugendstrafe von sechs Jahren.

Zusammen mit einem damals 13-Jährigen lockten die Männer einen Polizisten, der in ziviler Kleidung auf dem Heimweg war, in einen Hinterhalt, wie der BGH mit Verweis auf das Ulmer Landgericht mitteilte. Demnach umstellten sie ihn und gingen brutal auf ihn los. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass sein Leben nur durch ein schnelles Eingreifen von Polizeibeamten und Notärzten gerettet wurde. Das Verfahren gegen den beteiligten damals 13-Jährigen wurde eingestellt, da er nicht strafmündig war. (AZ/dpa)

Lesen Sie dazu auch