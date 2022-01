Ulm/Wendlingen

vor 48 Min.

Stundenlanges Video von Messfahrt auf ICE-Strecke begeistert Tausende

Plus Drei Stunden dauert das Video einer Zugfahrt von Ulm nach Wendlingen. Das ruft Spott und Begeisterung hervor. Derweil warnt die Bahn: Bald wird es gefährlich.

Von Sebastian Mayr

Wer genau wissen will, wann die ICE-Neubaustrecke Ulm–Wendlingen in Betrieb genommen wird, kann am Ulmer Hauptbahnhof nachsehen. Da zählt eine digitale Anzeige die Tage herunter. Wer darauf nicht warten will, kann sich im Internet umsehen. Auf der Plattform Youtube steht ein Video einer Messfahrt. Allerdings müssen Betrachterinnen und Betrachter etwas Zeit mitbringen. Mit der geplanten künftigen Fahrtzeit von rund 35 Minuten ist es nicht getan: Der Film dauert knappe drei Stunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen