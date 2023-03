Wie in Ulm mehr Frauen an die Macht kommen sollen

Plus Die Kommunalwahlen stehen vor der Tür. Der Ulmer Arbeitskreis „Mehr Frauen in den Gemeinderat“, das Frauenbüro und das Frauenforum haben sich ein hohes Ziel gesetzt.

Mindestens die Hälfte Frauen in der Kommunalpolitik wünscht sich auch Diana Bayer vom Ulmer Frauenbüro. Ein umfangreiches Programm soll im Vorfeld der Wahlen im kommenden Jahr mehr Frauen für Politik interessieren. Gesellschaftlich engagiert sind sowieso schon viele Frauen, zum Beispiel im Elternbeirat oder in der Kirche. „Frauen sind näher dran an den Themen, die unsere Stadt bewegen“, sagt Diana Bayer.

„Ulm für alle“ ist ein Motto für die Wahlen

Deshalb wünscht sie sich, dass Frauen den Schritt von ihrem bisherigen Engagement in die Kommunalpolitik wagen. „Politik sucht Frauen“ hieß die Auftaktveranstaltung im M25 hinter dem Ulmer Münster, zu der etwa 55 Frauen gekommen waren – solche aus der Kommunalpolitik, und solche, die Interesse haben an einem politischen Engagement. Frauen wie zum Beispiel die Biotech-Spezialistin Isabella Cavaliere, die – aufgewachsen in Italien mit Studium in Bologna – mit ihrem Ehemann in Ulm lebt, die sich in die Stadt verliebt hat und hier berufstätig ist, und die gern kommunalpolitisch tätig wäre. Gemeinderätin Karin Hartmann, selbst über die „Ulm für alle“-Liste in den Gemeinderat gewählt, beantwortet die Fragen von Isabella Cavaliere: EU-Bürger oder -Bürgerin muss man sein, um kommunalpolitisch tätig sein zu können, und man muss über die Liste einer Partei oder eben unabhängig zum Beispiel über „Ulm für alle“ gewählt werden, also genügend Menschen finden, die ihre Stimme für jemanden abgeben.

Mit der Lebenssituation von bürgerlichen Frauen vor etwa hundert Jahren beschäftigten sich Lea Knudsen – musikalisch – und die Historikerin Marie-Kristin Haucke in einem Vortrag: eine Zeit, in der Frauen dem Ehemann die Hausschuhe an die Tür zu bringen hatten, wenn er nach Hause kam, und in der sie freundlich nicken sollten, wenn er erzählte. Eine Zeit aber auch, in der die erste Frauenbewegung in Ulm entstand, über die Marie-Kristin Haucke im vergangenen Jahr geforscht und für das Ulmer Frauenbüro geschrieben hatte - der Kampf um Bildung, Selbstbestimmung und das Frauenwahlrecht. Viele Frauen waren sozial engagiert, beschreibt Haucke: in der Armen- und Säuglingsfürsorge, in der Pflege von Kranken. „Eine bezahlte Tätigkeit außerhalb des Hauses war in diesem Konzept nicht vorgesehen.“

Die Anfänge der Ulmer Frauenbewegung

In Ulm, der zweitgrößten Stadt des Königreiches Württemberg, konnte die Frauenbewegung Fuß fassen. Die Ulmerin Mathilde Planck (1861 – 1955) spielte in Stuttgart eine führende Rolle in der Frauenbewegung und war eine auch von Männern respektierte Vortragsrednerin. 1895, so Haucke, lässt sich als das Geburtsjahr einer organisierten Frauenbewegung in Ulm ausmachen, zum Gesicht der Ulmer Frauenstimmrechtsbewegung wurde ab 1896 Bertha Laupheimer-Gutermann, die unter anderem für ihre Tochter Gertrud bereits 1894 die Aufnahme ins Ulmer humanistische Gymnasium erstritt.

Um Frauen in der Politik im Heute zu fördern, gibt es ab 23. Mai 2023 im M25 unter dem Motto „Stimmt's?“ eine interaktive Ausstellung zum Thema Wahlen und Kommunalpolitik; ab 19. Juni wollen regelmäßige Online-Reality checks mit Dagmar Neubert-Wirtz Frauen für die kommunalpolitische Kandidatur fit machen. Weitere Aktionen sind geplant – so eine Filmreihe über starke Frauen in einem (noch nicht bestimmten) Ulmer Kino, ein Gespräch im Club Orange der Volkshochschule Ulm (vh) mit der früheren vh-Leiterin Dagmar Engels und eine feministische Stadtführung, innerhalb derer Ulmer Gemeinderätinnen Orte zeigen, die für das Leben von Frauen in Ulm wichtig sind. Plakate und Werbung auf Bussen sollen Frauen für eine Gemeinderats-Kandidatur interessieren. Aktuelle Informationen gibt es über die Homepage www.ulm.de/frauen-waehlen.de.