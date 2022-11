Ulm

Wieder Ärger um die Toiletten am Ulmer Fernbusbahnhof

Plus Das WC am Fernbusbahnhof in Böfingen ist heruntergekommen, der Betreiber ist weg. Übernimmt ein anderer? Und was wird aus einer neuen Idee für mehr Komfort?

Von Sebastian Mayr

Der Fernbusbahnhof in Böfingen galt lange als Sorgenkind, bis die Deutsche Touring GmbH zusätzlich zum Verkaufskiosk einen WC-Container aufbaute. Doch im Sommer hat das Busunternehmen die meisten Standorte in Deutschland aufgegeben, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Auch den in Ulm. Dort sind die Probleme schon vor dieser Entscheidung zurückgekehrt. Übernimmt ein anderer Betreiber? Und kommt womöglich sogar ein Supermarkt?

