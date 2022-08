Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Wiblingen: Autofahrer wohl betrunken

In Wiblingen kommt es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Zwei Menschen werden schwer verletzt. Der mutmaßliche Verursacher war wohl alkoholisiert.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Ulm-Wiblingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher war wohl betrunken. Inwiefern die Alkoholisierung die Ursache für den Unfall war, ist unklar.

Autofahrer gerät bei Ulm-Wiblingen auf die Gegenfahrbahn

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 16.25 Uhr. In der Donautalstraße war ein Mann mit einem Audi in Richtung Wiblinger Altstadt unterwegs. In der Kurve zwischen Raiffeisenstraße und Johannes-Palm-Straße geriet der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem Mercedes zusammen. Der Audi schlitterte daraufhin weiter in eine Wiese und kam unter einem Baum zum Stehen.

Beide Fahrer wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beim mutmaßlichen Unfallverursacher stellte die Polizei eine Alkoholisierung fest. Ob die jedoch auch ursächlich für den Unfall war, sollen weitere Ermittlungen zeigen. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Donautalstraße gut zwei Stunden lang gesperrt. Es kam entsprechend zu Verkehrsbehinderungen.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.