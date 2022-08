Zwei Verletzte nach Unfall in Wiblingen: Autofahrer war betrunken

In Wiblingen kommt es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Zwei Menschen werden verletzt. Der mutmaßliche Verursacher war alkoholisiert.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Ulm-Wiblingen sind zwei Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher war nach Angaben der Polizei betrunken. Inwiefern die Alkoholisierung die Ursache für den Unfall war, ist unklar.

Autofahrer gerät bei Ulm-Wiblingen auf die Gegenfahrbahn

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, sei ein 30-Jähriger gegen 16.40 Uhr in der Donautalstraße in Richtung Ulmer Straße gefahren. Dabei sei er auf Höhe des Industriegebietes mit seinem Audi zu weit nach links geraten. Er soll noch versucht haben, einem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer auszuweichen. Die beiden Fahrzeuge stießen aber frontal zusammen.

Der BMW wurde durch den heftigen Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer Wiese zum Stehen. Der 50-Jährige im Mercedes und der mutmaßliche Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden vorsorglich in ein Krankenhaus.

Autofahrer muss Autoschlüssen und Führerschein abgeben

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Audi-Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe, den Autoschlüssel und seinen Führerschein abgeben.

Die beiden Fahrzeuge waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 47.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Donautalstraße bis gegen 19 Uhr gesperrt. (AZ)