Vöhringen

18:11 Uhr

Jones-Betreiber äußert sich nach bewaffnetem Überfall: "Absolut verrückt"

Plus Der beliebte Imbiss in Vöhringen ist am Samstag von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Inhaber Jonas Röhrig berichtet, wie es ihm und seinen Mitarbeitern geht.

Von Michael Kroha

Seit elf Jahren schon betreibt Jonas Röhrig den Imbissstand in der Memminger Straße in Vöhringen. Erst als Howie's, inzwischen als Jones. Was Beschäftigten von ihm am Samstagabend widerfahren ist, habe es so aber noch nicht gegeben. Er nennt es auf der einen Seite zwar "dramatisch", doch will er nicht, dass der Vorfall den Alltag weiter zu sehr bestimmt. Bewaffnet mit einer Pistole wurden Angestellte von einem bislang unbekannten Mann bedroht. Der Täter erbeutete eine niedrige vierstellige Summe. "Es ist erschreckend, dass es überhaupt passiert."

Röhrig selbst war am Abend nicht vor Ort, als es passierte. Nachdem die beiden diensthabenden Beschäftigten die Polizei alarmierten, sei auch er informiert worden und war zum Imbiss gekommen. Das Jones ist vor allem, aber nicht nur wegen seiner Burger über die Grenzen Vöhringens hinaus bekannt.

