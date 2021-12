Vöhringen/Ulm

Die IG-Metall will auch für Wieland in Vöhringen einen Tarifvertrag

Plus Nachdem für den Sitz in Ulm von der Wieland-Leitung und der Gewerkschaft IG Metall ein Tarifvertrag ausgehandelt wurde, ist nun das bayerische Vöhringen im Visier.

Von Oliver Helmstädter

Die Wieland-Welt ist großes Konstrukt in mehreren Bundesländern: Es gibt zwei Standorte in Baden-Württemberg (Villingen und Ulm), einen in Langenberg (Nordrhein-Westfalen) und einen im bayerischen Vöhringen. Mit der IG Metall in Baden-Württemberg wurde jetzt eine Lösung gefunden, Wieland bindet sich wieder an Tarifverträge. Jetzt stehen neben Langenberg auch Verhandlungen für Vöhringen an.

