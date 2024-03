Weißenhorn

10 Jahre Männertag: Warum so viele immer wieder kommen

Das Haus der Begegnung St. Claret wird zum Männertag am 16. März zum geschützten Raum, in dem Männer über ihre Erfahrungen und Probleme sprechen können.

Plus Die Männerseelsorge bietet zum zehnten Mal die Gelegenheit zum Austausch. Die Nachfrage ist groß, die Zahl der Teilnehmer hat sich seit der Premiere verdoppelt.

Von Stefan Kümmritz

Zwar ist hier die Einführung eines regionalen Männertags, organisiert von der Außenstelle Neu-Ulm der Männerseelsorge im Bistum Augsburg, schon elf Jahre her, weil er während der Coronapandemie aber einmal ausfallen musste, findet das Männertagsjubiläum zum zehnjährigen Bestehen nun am Samstag, 16. März, statt. Veranstaltet wird er im Haus der Begegnung St. Claret in Weißenhorn. Es geht um ein Thema, das eigentlich wenig mit dem stereotypen Mann zu tun hat.

Dieses Jahr haben die Organisatoren den Männertag unter das Motto "Fürsorgende Männlichkeiten – Männer sorgen für sich und andere" gestellt. Das kleine Jubiläum ist für den federführenden Personalreferenten und Männerberater der Seelsorge Neu-Ulm, Franz Snehotta, den Vertreter des Männerseelsorgebeirats Helmut Schmidt aus Senden und den Sekretär der katholischen Arbeiterbewegung (KAB) Wolfgang Seidler aus Kempten – mit der die KAB wird immer wieder kooperiert – ein Grund für einen Rückblick auf die vergangenen zehn Männertage.

