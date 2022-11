Neuapostolischer Jugendchor erschafft in Weißenhorn Klangerlebnisse

Geistliche Lieder, Popsongs und Filmmelodien umfasst das breit gefächerte Repertoire des Jugendchors des neuapostolischen Kirchenbezirks Memmingen. Das Konzert begeißtert.

Beeindruckendes Engagement zeigten zahlreiche jugendliche Angehörige des neuapostolischen Kirchenbezirks Memmingen, der die Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft zwischen Buchloe und Aitrach sowie Memmingen und Vöhringen umfasst. Die Fuggerhalle in Weißenhorn war sehr gut besucht, als der Bezirksjugendchor gemeinsam mit dem Bezirksjugendorchester am Ersten Adventssonntag eine vielseitige Programmfolge eröffnete. Diese bestand aus nahezu zwanzig Liedern und Instrumentalvorträgen, die von zeitgemäßen geistlichen Liedern – teilweise auch aus Gottesdiensten beziehungsweise Gesangbüchern anderer Konfessionen bekannt – über beliebte Spirituals und weitere Songs aus dem anglo-amerikanischen Kulturkreis bis hin zu europäischer Folklore und Filmmelodien reichten.

Schon im Eingangsteil ließ das berühmte „We are the World“ von Michael Jackson aufhorchen, und auch in sämtlichen weiteren Vorträgen zeigte der rund fünfzig Aktive umfassende Chor seine Qualitäten. Diese bestanden sowohl in klarer Intonation und stets sorgfältig gestalteten Harmonien als auch deutlicher Sprache, sodass die Vorträge durchgehend sehr angenehm zu hören waren. Unterstützt wurde der Chor durch das Orchester mit Streichern, Bläsern, E-Orgel und Schlagzeug, wobei die Violinen durch drei kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle zwar etwas geschwächt waren, aber dennoch ihren Anteil zum Erfolg beisteuern konnten.

"Großer Gott, wir loben dich" bildet krönenden Konzertabschluss

Bemerkenswert war auch, dass einige Vorträge aus eigenen Arrangements der beiden Orchesterdirigenten Marco Müller und Benjamin Desef bestanden, die gekonnt der anerkennenswerten Leistungsfähigkeit der Instrumentalgruppe angepasst waren. Selina Falkenheiner und Maximilian Kräss leiteten abwechselnd den Chor und sie hatten wie ihre vorgenannten Kollegen die Musikerinnen und Musiker ebenso wie die Sängerinnen und Sänger durch offensichtlich gewissenhafte Probenarbeit dazu gebracht, die vom Dirigentenpult aus klar vorgetragenen Intentionen aufmerksam zu befolgen.

Dadurch wurden die bekannten Titel wie „Bist Du bei mir – You raise me up“, „Chariots of Fire“, „Down by the Riverside“ oder auch das instrumentale „Highland Cathedral“ ebenso wie eher weniger geläufige Werke durchwegs zu schönen Klangerlebnissen. Julia Hoppe und Jana Weinmann trugen durch ihre gefällige Moderation zum Gelingen des Ganzen bei. Ein abschließendes Dankgebet von Bischof Jürgen Gründemann und ein Grußwort von Bezirksvorsteher Klaus Keck leiteten über zur Zugabe: Ein eigenes Orchester-Arrangement von Marco Müller brachte gekonnte Klangeffekte zum Chor-Schlusslied „Großer Gott, wir loben Dich“ und bildete somit den krönenden Abschluss eines rundum gelungenen Konzertes.