vor 38 Min.

40 Jahre und kein bisschen alt

Die JU Rennertshofen feiert runden Geburtstag. Das geplante Fest wird verschoben – auch, damit Horst Seehofer mal wieder in der Gemeinde vorbeischauen kann

Von Manfred Dittenhofer

Kein Geringerer als Horst Seehofer ist ein enger Begleiter der Jungen Union Rennertshofen. Denn er hatte vor über 40 Jahren den Anstoß zur Gründung gegeben. Er war es auch, der beim 10. und beim 20. Geburtstag als Festredner aufgetreten war. Auch zur Feier des 40. Geburtstags der JU sollte Horst Seehofer in die Marktgemeinde kommen.

„Aus bekannten Gründen kann unsere Feier heuer nicht stattfinden.“ Tabea Landes ist seit vergangenem Jahr erst Vorsitzende des JU-Ortsvereins. Sie hat zusammen mit der Vorstandschaft eine zweitägige Geburtstagsfeier vorbereitet, zu der eben auch der Bundesinnenminister kommen wollte. Nun wurde die Feier auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber, so Landes, sie wird stattfinden, wenn man wieder normal feiern kann. Horst Seehofer hat auch schon zugesagt. Er wird dabei sein.

Los ging es vor 40 Jahren in den Ortsteilen Emskeim und Ammerfeld. Dort fanden sich junge Leute zusammen, die der Jugend eine politische Stimme geben wollten. Außerdem sollte damals die Kommunalwahl unterstützt werden. Gegründet als Junge Union Emskeim/Ammerfeld wurde später der Verein für die gesamte Marktgemeinde in JU Rennertshofen umbenannt. Zum ersten Vorsitzenden wurde damals Emil Engelhard gewählt, der heute Ehrenvorsitzender ist. Er war bereits 1978 in den JU-Kreisverband eingetreten und war bei der Gründung des Rennertshofener Ortsvereins maßgeblich beteiligt.

Damals sei die Jugend noch leichter für Politik zu begeistern gewesen, glaubt der Ehrenvorsitzende. Außerdem habe man sich am Stammtisch getroffen und nicht auf Facebook. Tabea Landes meint, dass dieses politische Interesse der Jugend in den letzten Jahren wieder angestiegen ist. „Fridays for Future“ sei ein gutes Beispiel dafür. Und in Emskeim und Ammerfeld war und ist das politische Interesse groß. Auch heute kommen die meisten der momentan 57 Mitglieder aus diesen beiden Ortsteilen, wobei rund ein Drittel davon Frauen sind. Der Altersdurchschnitt liegt bei etwas über 25 Jahren.

Allerdings ist in manchen Ortsteilen der Marktgemeinde die JU noch gar nicht oder sehr spärlich vertreten. Das soll sich ändern.

In den Achtzigern hatte der Verein stellenweise über 100 Mitglieder. Das möchte Tabea Landes auch wieder erreichen. Momentan allerdings gestaltet sich der Kontakt zu den Mitgliedern und auch die Werbung für die JU schwierig. Das Weinfest, gedacht nicht nur für Jugendliche, sollte die Menschen zusammenbringen, musste aber coronabedingt abgesagt werden. Und nun auch die Geburtstagsfeier.

Stolz ist die JU-Vorsitzende zusammen mit der Geschäfts- und Schriftführerin des JU-Ortsvereins, Jennifer Engelhard, über das Ergebnis der JU bei der letzten Kommunalwahl. Vier JU-Mitglieder waren auf der Wahlliste der CSU vertreten. Drei davon haben es in den Gemeinderat geschafft. Die JU sieht sich als Sprachrohr der Jugend, hält engen Kontakt zu Bürgermeister Georg Hirschbeck, zur Verwaltung und zum Jugendreferenten der Marktgemeinde und stößt immer wieder Ideen von der Jugend an, wie etwa ein Volleyballfeld oder einen Skaterplatz.

„Wir wollen auch heute die Stimme der Jugend sein und die Jugend weiterhin über politische Themen informieren.“ So gab es vor der Kommunalwahl eine Infoveranstaltung für Erstwähler. Dazu Tabea Landes: „Politische Information ist das eine, Freizeitangebote und ab und zu ein Fest sind das andere Ende unseres Repertoires.“

