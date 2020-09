vor 1 Min.

Am Weicheringer Badesee fallen Bäume

Plus Im Naherholungsgebiet an den beiden Weihern werden derzeit die Bäume kontrolliert. Warum dort Hunderte von Buchen, Eichen und Eschen ausgeschnitten oder gefällt werden müssen.

Von Claudia Stegmann

Der Blick ist stets nach oben gerichtet, hoch zu den Baumwipfeln. Was Florian Gallenberger dort sieht, entscheidet darüber, ob er den Baum mit einem blauen Punkt, einem roten Strich oder gar nicht markiert. Gallenberger ist Baumkontrolleur und im Auftrag des Vereins Erholungsgebiete Ingolstadt unterwegs. Sein Auftrag: Den Baumbestand im Naherholungsgebiet Weichering auf tote oder beschädigte Bäume hin zu untersuchen. Rund 500 Bäume, so schätzt er, werden wohl gefällt oder ausgeschnitten werden müssen.

Bäume mit einem blauen Punkt müssen ausgeschnitten werden. Bild: Claudia Stegmann

Am Mittwoch und Donnerstag war Florian Gallenberger entlang der Waldwege zwischen den beiden Badeseen unterwegs. Etwa 100 Bäume hat er auf seinen Streifzügen markiert. Es sind vor allem Hainbuchen und Eichen, denen die Trockenheit der vergangenen Jahre zugesetzt hat. Zu wenig Regen und zu lange Hitzeperioden – darauf reagieren mittlerweile selbst die Buchen, die normalerweise mit Trockenheit gut zurechtkommen, erklärt Gallenberger und sprüht einen blauen Punkt an die Rinde. An der Krone zeigen sich bereits erste abgestorbene Äste – ein Zeichen, dass es dem Baum an ausreichend Wasser fehlt. Gefällt werden muss aber vorerst nicht. „Wir versuchen, so wenig Bäume wie möglich zu fällen.“ Aus der Buche soll nur das Totholz herausgeschnitten werden – vielleicht erholt sie sich dann.

Hier hat der Borkenkäfer gewütet. Deshalb muss der Baum gefällt werden. Bild: Claudia Stegmann

Nicht jeder Baum im Naherholungsgebiet Weichering wird inspiziert

Die Eiche daneben ist allerdings nicht mehr zu retten. An ihrer Baumkrone ragen nur noch dürre Äste gen Himmel, außerdem steht sie unmittelbar an einem Weg, an dem Spaziergänger ihre Hunde Gassi führen und Jogger ihre Runden drehen. Die Verkehrssicherheit geht vor: Der Baum muss weg und bekommt deshalb einen roten Strich.

Florian Gallenberger kann sich nicht jeden Baum in dem rund 100 Hektar großen Naherholungsgebiet ansehen. „Das wäre wohl eine Aufgabe für die nächsten fünf Jahre“, sagt er. Er konzentriert sich deshalb nur auf Bäume, die an Verkehrswegen wachsen und dort eine Gefahr darstellen könnten. Trampelpfade und Schleichwege zählen nicht dazu, dort bewegen sich die Menschen auf eigene Gefahr.

Der Wald in Weichering ist in einem verhältnismäßig guten Zustand

Der Waldbestand am Naherholungsgebiet ist nach Einschätzung des Forst-Ingenieurs in einem verhältnismäßig guten Zustand. Natürlich hätten die vergangenen Jahre, in denen der Wald dursten musste, seine Spuren hinterlassen. Geschätzt 500 Bäume wird er am Ende seiner mehrtägigen Besichtigungsrunden markiert haben. „Es werden dann immer noch Bäume stehen“, sagt er und schmunzelt, während er einen weiteren roten Strich über eine aufgeplatzte Rinde zieht. Der Borkenkäfer hat sich dort zu schaffen gemacht – neben der Trockenheit ein weiteres Problemkind im Wald. Dass kranke und tote Bäume gefällt werden, hat auch sein Gutes: Es schafft Platz und Licht, damit sich jüngere Bäume besser entwickeln können. Und sie dienen als Wohn- und Brutstätte für Insekten und Nagetiere. Denn nicht aus jedem gefällten Baum wird Brennholz, sondern viele bleiben im Wald liegen.

Die Kontrollrunde geht am Ufer des großen Sees weiter. Auch an den Liegewiesen überprüft Gallenberger, ob dürre Äste weggeschnitten oder Umkleidekabinen von überwuchernden Büschen befreit werden müssen. Die drei Weiden, unter denen eine Sitzgruppe steht, sollen nach dem Vorschlag von Gallenberger kräftig gestutzt werden. „Die vertragen das gut und wachsen danach umso besser“, sagt er.

Diese Umkleidekabine sollte eigentlich kein grünes „Dach“ haben. Deshalb muss auch hier der Baum gestutzt werden. Bild: Claudia Stegmann

Die ersten Bäume am Naherholungsgebiet sollen noch im Oktober fallen

Für die drei Eschen, die an der Verbindungsstraße nach Neuschwetzingen stehen, gibt es dagegen kein Wiederaufleben. Der Hallimasch-Pilz, Ursache für das Eschentriebsterben, hat ihre Wurzeln befallen. „Früher oder später fällt der Baum komplett um, weil ihn die Wurzeln nicht mehr halten können“, erklärt Gallenberger. Deshalb gilt auch für sie: roter Strich.

Die drei Bäume in der Mitte zeigen die verschiedenen Stadien des Eschentriebsterbens. Bild: Claudia Stegmann

Die ersten Bäume sollen nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Mack bereits Ende Oktober gefällt werden. Es ist die erste große Maßnahme dieser Art am Naherholungsgebiet. Wenn es nach Florian Gallenberger geht, soll es nicht die letzte sein. Er wird dem Vereinsvorstand empfehlen, die Kontrolle im nächsten Jahr zu wiederholen, damit der Bestand auf viele Jahre hinweg wieder gesund ist.

Lesen Sie auch:

Themen folgen