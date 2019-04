14:20 Uhr

Audi: Mit dem Schnelllaster durch Ingolstadt

Vor 70 Jahren startete die Auto Union an der Donau. Mittlerweile ist Audi aus Ingolstadt nicht mehr wegzudenken. Ein Streifzug durch die Geschichte.

Von Manfred Dittenhofer

Hustend erwacht der DKW Schnelllaster mit dem Drehen des Zündschlüssels zum Leben und erzählt mit einem asthmatischen Krächzen im Zweitakt eine Geschichte, die von einer Wiederauferstehung und einem Neuanfang handelt. Der betagte Lieferwagen selbst hatte zu Beginn der Unternehmensgeschichte einen maßgeblichen Anteil am Erfolg in Ingolstadt. Denn mit dem Schnelllaster startete die Auto Union im Westen Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihr zweites Leben.

Ingolstadt und Audi. Ein Ehepaar, das seit 70 Jahren zusammensteht. Durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Aber untrennbar miteinander verbunden ist. Audi ist Ingolstadt – Ingolstadt ist Audi. Begonnen hatte alles zuerst mit dem Vertrieb von Ersatzteilen. Schnell aber kam der Bau von Fahrzeugen dazu. Der Neustart im Westen mit dem Namen eines traditionsreichen Automobilunternehmens aus dem Osten Deutschlands war perfekt. Möglich machten dies zuerst einmal die vielen Zweitakter, die auf den Straßen im Nachkriegsdeutschland unterwegs waren. Die Wehrmacht hatte diese Zweitakter nur selten requiriert. Nun suchten deren Besitzer händeringend Ersatzteile.

Audi: Kein Platz für Ideen in München und Nürnberg

Ein Geschäftsfeld, in dem viele der aus der sowjetischen Besatzungszone geflohenen Mitarbeiter der Auto Union eine berufliche Zukunft sahen. In Nürnberg und München gab es nach dem Krieg noch Filialen und Ersatzteillager der alten Auto Union – aber keinen Platz für die neue Idee. Zwischen den beiden Städten aber lag mit Ingolstadt eine Garnisonsstadt, in der viele Wehrmachtsgebäude ungenutzt waren. Carl Hahn Senior, in Chemnitz leitender Manager bei der Auto Union, hatte beste Beziehungen zu dem Grafen von Sandizell.

Der Josef-Strobl-Platz war zu Beginn der Unternehmensgeschichte Auto Union-Werksgelände. Bild: Manfred Dittenhofer

Nach Kriegsende traf sich die Familie Hahn im Schloss Sandizell. Carl Hahn junior, von 1982 bis 1993 VW-Vorstandsvorsitzender, erzählt gerne die Geschichte, als der Graf seine Familie in den Nachkriegswirren aufnahm. Er berichtete in einem Interview, das er im August 2004 der Neuburger Rundschau gab, dass sein Vater durch den Grafen mit Ingolstadt in Kontakt kam. Zusammen mit Richard Bruhn, ebenfalls geflüchteter Manager der alten Auto Union, gilt Carl Hahn senior als Mitbegründer der „neuen“ Auto Union in Ingolstadt.

Namensrechte wandern nach Ingolstadt

Noch vor der Löschung der Auto Union AG aus dem Handelsregister in Chemnitz wurden die Namensrechte auf eine in Ingolstadt eigens gegründete Gesellschaft übertragen. Die Produktionsgesellschaft Auto Union GmbH wurde schließlich am 3. September 1949 in Ingolstadt aus der Taufe gehoben.

Im ehemaligen Heeresproviantamt in Ingolstadt, das den Krieg relativ unbeschadet überstanden hatte, entstand, mitten in der Stadt in der Schrannenstraße, die Hauptverwaltung des Unternehmens. Da viele Ersatzteile fehlten, begann die Auto Union zügig mit deren Herstellung. Ralf Friese, wandelndes Geschichtslexikon von Audi Tradition berichtet: „Bald schon wurden auch generalüberholte Motoren angeboten. 1947, zwei Jahre vor der offiziellen Gründung der GmbH, beschäftigte das Unternehmen bereits 150 Mitarbeiter.“

Schnelllaster: 20 PS, knapp 7000 Mark

Aber nicht nur Ersatzteile und Motoren wurden aus Ingolstadt geliefert. Mit dem Werbespruch „DKW ist wieder da“ kam 1949 mit der RT 125 W, wie „Westen“, zuerst einmal ein Motorrad auf den Markt. Zu dieser Zeit verzeichnete Ingolstadt eine große Gruppe an Zuwanderern aus Sachsen. Der größte Teil dieser „Neubürger“ kam vom Horch-Werk in Zwickau. Die Motorräder verkauften sich gut und sicherten zu Beginn das Experiment Fahrzeugbau finanziell ab. Bald stellte sich die Auto Union auch auf vier Räder. Fritz Schwenk, Karosseriekonstrukteur bei Horch, entwickelte das Grundprinzip des Schnelllasters mit dem Motor vor der Vorderachse. Man hatte damals erkannt, dass Transportkapazität im Nachkriegsdeutschland dringend gebraucht wurde. Die ersten 200 Schnelllaster rollten 1949 vom Band, gefertigt in den ehemaligen Pferdeställen der Wehrmacht. Bis 1962 wurde dieser Lastenesel in vielen Ausführungen produziert, als Bus, als Transporter, als Tiertransporter oder mit Ladepritsche. Ja, sogar eine Version mit Elektromotor gab es damals schon.

Für heutige Verhältnisse ein äußerst spartanisches Cockpit. Bild: Manfred Dittenhofer

Unser Schnelllaster, der uns durch Ingolstadt fährt, vorbei an den historischen Stätten, an denen für die Auto Union alles neu begann, wurde 1950 in Ingolstadt gebaut. Sein knapp 700 Kubikzentimeter großer Zweizylinder-Zweitakter leistet 20 PS und schafft damit eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 80 Stundenkilometern. Sein Preis damals: 6975 Mark. Als Kombi wurde er sowohl zum Güter- als auch zum Personentransport genutzt.

Audi: Zeughaus Wiege des Fahrzeugbaus

Vom Standort der Audi Tradition im GVZ geht es in die Innenstadt. Die Hauptverwaltung und das Zentraldepot der Auto Union waren in der Schrannenstraße, wo heute Teile des Ingolstädter Amtsgerichts ihren Sitz haben, zu Hause. In der Schrannenstraße 3 wurde die Auto Union GmbH am 3. September 1949 auch gegründet. Und den Max-Strobl-Platz, damals Werksgelände, nutzte man 1950 zur Pressevorstellung von Schnelllaster, RT 125 W und DKW F 89 Meisterklasse.

Die Wiege des Fahrzeugbaus allerdings war im Zeughaus am Unteren Graben, das heute zur Berufsschule gehört. Weiter geht es über die Proviantstraße zur Esplanade. Auf dem Bananengrundstück dort befand sich das Motorradwerk. Und schon kommen wir zum Körnermagazin.

Immer mehr Entscheidungen fielen für Ingolstadt

Gegenüber der Technischen Hochschule war noch bis 1997 das Zentralarchiv von Audi untergebracht. Auch auf dem Volksfestplatz standen in den ersten Jahren der Auto Union Baracken, in denen Fahrzeuge zusammengeschraubt wurden. Und auf dem Freigelände nebenan fanden Fahrversuche und Crashtests statt. Der Schnelllaster knattert im Zweitakt durch Ingolstadt, vorbei an automobiler Historie. Die meisten Gebäude aus jener Zeit sind längst verschwunden oder werden mittlerweile anderweitig genutzt. Die damaligen Auto Union-Gelände liegen heute alle in der Innenstadt.

Aus Platzgründen erfolgte die Vormontage der lackierten Karosserien bei schönem Wetter auch im Freien, zwischen Stadtmauer und Bau 4. Bild: Audi Tradition

Von 1956 bis 1968 produzierte das Ingolstädter Werk den DKW Munga, eine Abkürzung die „Mehrzweck-Universal-Geländewagen-mit-Allradantrieb“ bedeutet. Der kleine Geländewagen wurde überwiegend von der Bundeswehr eingesetzt.

1958 übernahm Daimler die Auto Union. Damit kam ein Großinvestor an Bord, die Zweiradproduktion wurde eingestellt und mit dem Auto Union 1000 Sp lief der erste Personenwagen in Ingolstadt vom Band. Zu der Zeit setzte sich Fritz Böhm, legendärer Betriebsrat des Ingolstädter Automobilherstellers, dafür ein, dass die Autoindustrie Fläche im Norden erhielt. So entstand der heutige Werksstandort an der Ettinger Straße. 1961 schließlich fiel eine weitere Entscheidung zugunsten Ingolstadts. Die auch in Düsseldorf angesiedelte Fertigung der Auto Union wurde aufgegeben.

Mit Audi wuchs auch Ingolstadt

Die Werksanlagen im Rheinland erwarb die Daimler-Benz AG, noch bevor ab 1964 VW nach und nach die Auto Union aufkaufte. Nun wurden für VW Käfer gefertigt, insgesamt rund 360.000. Da der Zweitaktmarkt eingebrochen war, versuchten Techniker mit der Entwicklung eines Vierzylinder-Viertakters das Unternehmen zu retten. Mit dem Auto Union Typ Audi kam der erste Viertakter der 1945 erloschenen und 1965 wiedergeborenen Marke in den Handel. 1966 folgten Audi Variant und der Super 90, 1968 schließlich der Audi 100. Noch war Audi in Ingolstadt ein von VW beherrschter Standort. Erst 1993 übernahm Audi den Vertrieb und das Marketing der eigenen Fahrzeuge.

Der quattro-Antrieb, die Aluminium Spaceframe Leichtbautechnologie und viele andere Ideen begründeten den „Vorsprung durch Technik“ und Audi stieg in die Gilde der Premiumhersteller auf. Und expandierte. Heute beschäftigt Audi über 40.000 Mitarbeiter alleine am Standort Ingolstadt. Und mit Audi wuchs auch Ingolstadt.

