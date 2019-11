15:36 Uhr

Audi: ein Hüsteln oder schon Husten?

Plus Was sagen Wirtschaftsverbände und die Stadt Ingolstadt über den Stellenabbau bei Audi? Wir haben nachgefragt.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Audi hustet, hat die Region eine Lungenentzündung. So ein geflügelter Spruch über den größten Arbeitgeber in der Region. Nun hat Audi gehustet. Oder war es ein Hüsteln? Wie wirken sich der geplante Stellenabbau und das Sparprogramm auf die Region aus? Die Stadt Ingolstadt und die Wirtschaftsverbände sehen noch einigermaßen ruhig in die Zukunft.

