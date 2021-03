08.03.2021

Bei der Flucht einen Platten gefahren

In Dirschhofen gab es einen Kaminbrand und in Sandizell einen Radunfall

Die Polizei in Schrobenhausen hatte es am Wochenende mit einem Kaminbrand und einem Pedelec-Unfall zu tun. Und dann missglückte auch noch die Flucht eines betrunkenen Autofahrers.

Am Samstagmittag war ein E-Bike-Fahrer auf dem Gehweg entlang der Grimolzhausener Straße in Sandizell unterwegs. Die Einmündung zur Asamstraße wollte der Radfahrer laut Polizei geradeaus in Richtung des links verlaufenden Radwegs überqueren. In der Einmündung befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Eichstätt. Dieser wollte mit seinem Jeep von der Asamstraße aus nach rechts in Richtung Grimolzhausen abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer. In der Einmündung kam es dann zu einem leichten Zusammenstoß. Der 76-jährige Pedelec-Fahrer aus der Gemeinde Ehekirchen stürzte und zog sich Prellungen an Schulter und Knie zu. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 Euro.

Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr hat es in Dirschhofen in der Gemeinde Berg im Gau einen Kaminbrand gegeben. Die Feuerwehren aus Langenmosen, Berg im Gau und Schrobenhausen waren gerufen worden, weil an einem Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens der Kamin brannte. Bei dem Gebäude handelte es sich laut Polizei um die ehemalige Schmiede. Der Kamin verlief an der äußeren Rückseite des Gebäudes. Wie sich vor Ort herausstellte, lag die letzte Reinigung des Kamins längere Zeit zurück. Somit entzündete sich der sogenannte Glanzruß im Kamin, die Feuerwehren konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden ist nicht entstanden. Der zuständige Bezirkskaminkehrer ist nach Angaben der Polizei an den Ereignisort gekommen. Der Besitzer des Anwesens muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Am vergangenen Freitagabend gegen 19.50 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Schrobenhausener Bahnhofstraße einen Mercedesfahrer kontrollieren. Allerdings missachtete der Autofahrer sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens und gab stattdessen Gas. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten, das Auto zum Anhalten zu bringen. Bei der Kontrolle fiel neben der Alkoholfahne des Fahrers auch ein platter Vorderreifen auf. Den Schaden hatte sich der Alkoholsünder offensichtlich bei seinem Fluchtversuch zugefügt. Ein Atemalkoholtest ergab für den 46-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille. In der Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem gegen ihn eingeleiteten Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss er mit einem Führerscheinentzug rechnen. (nr)

