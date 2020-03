05.03.2020

Benefizkonzert für Kinder in Brasilien

KLJB sammelt Spenden für soziale Projekte

Für den guten Zweck: Am Sonntag, 8. März, veranstaltet die Katholische Landjugendbewegung Neuburg-Schrobenhausen (KLJB) in Ehekirchen ein Benefizkonzert für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Brasilien. Bei dem Konzert tritt der Quirinus-Chor aus Hollenbach auf sowie der Organist Florian Harlander aus der Nähe von Pöttmes und die Instrumentalisten Geschwister Smid aus der Nähe von Waidhofen. Das Konzert in der St. Stephan Kirche in Ehekirchen beginnt am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr. Um Spenden wird gebeten. Die Einnahmen des Konzerts werden an zwei Projekte gespendet, die sich in Brasilien um eine bessere Zukunft für den dortigen Nachwuchs einsetzen.

Zum einen werden damit die Bemühungen der Herz-Jesu-Missionare unterstützt, die beispielsweise in Schulen und Jugendzentren aktiv sind, Nachhilfeunterricht, Sport-, Musik-, Mal- und Kunsthandwerks-kurse anbieten oder sozialpädagogische Gruppen führen. Sie schaffen auch Angebote zur Persönlichkeitsreifung in den Bereichen Religion, Bürgerrechte, Umwelt, Gesundheitsvorsorge und Ethik. Beispielsweise haben sie einen Schulgarten errichtet oder gehen mit den Jugendlichen Müll sammeln, während sie über Nachhaltigkeit referieren.

Das zweite Projekt, das mit dem Benefizkonzert unterstützt wird, ist Abrigo Brasil. Die Organisation ist in den Favelas von Sao Paulo tätig mit einer Bäckerei- und Schneiderlehrstätte sowie einem Kindergarten, einem Kinderkrankenhaus und Hausaufgabenbetreuung. So möchte Abrigo Brasil die Kinder und Jugendlichen von den kriminellen Straßen der Elendsviertel fernhalten und ihnen ein besseres Leben in der Großstadt Sao Paulo ermöglichen. Beide Projekte sind auf Spenden angewiesen, da die Regierung immer weniger Gelder für soziale Projekte beisteuert. Nur durch die großzügigen Spenden der Rosenaktion konnte beispielsweise Abrigo Brasil das Bäckereiprojekt aufrechterhalten.

Das Konzert findet im Rahmen der Rosenaktion statt, bei der am vierten Fastenwochenende (21./22. März) in knapp 50 Orten in und um den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Rosen gegen eine Spende für die beiden Projekte verteilt werden. Außerdem findet am Sonntag, 22. März, noch ein weiteres Konzert in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Schrobenhausen statt, bei dem weitere Rosen erworben werden können. (nr)

