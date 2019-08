Bergheimer Brücke: Es ziehen dunkle Wolken auf

Plus Der Neubau der Donaubrücke bei Bergheim kann sich noch Jahre hinziehen. Der Grund: Das Staatliche Bauamt Ingolstadt wertet andere Maßnahmen als wichtiger.

Autos rauschen über die Staatsstraße 2043 und passieren die Bergheimer Donaubrücke. Währenddessen ziehen dunkle Regenwolken über die Straße. Ein Bild mit Symbolcharakter: Denn ein Neubau der Querung muss erst einmal warten. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt sieht andere Projekte in der Region als wichtiger an. Die Baumaßnahme bei Bergheim rückt in der Liste damit nach unten.

Das hat einen einfachen Grund, wie Abteilungsleiterin Elena Merk erklärt: „Die Brücke steht nicht im Bundesverkehrswegeplan. Das sind zunächst einmal unsere Hausaufgaben. Für die Bergheimer Brücke haben wir keinen Planungsauftrag.“ Wichtiger sei da schon der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 16 zwischen dem Neuburger Ortsteil Feldkirchen und der A9. „Da gibt es viel zu tun. Das wird natürlich priorisiert bearbeitet“, sagt Merk.

Staatliches Bauamt hat viele Großprojekte vor der Brust

Nicht das einzige Großprojekt, das auf der Agenda des Staatlichen Bauamts steht. „Der Südpark beschäftigt uns natürlich weiterhin. Das Vorhaben läuft“, erklärt Abteilungsleiter Holger Uslar. Ebenfalls starten – voraussichtlich im Herbst – wird in diesem Jahr die Ortsumfahrung Weichenried bei Hohenwart auf der Bundesstraße 300. „Das Projekt wird sich wohl über fünf Jahre hinziehen. Da geht es auch um Bauwerke und Gemeindeverbindungsstraßen – mit rund 25 Millionen eines der größten Vorhaben der vergangenen Jahre.“

Und auch 2020 steht einiges an, beispielsweise die Brücke über den neuen Mooskanal auf der Staatsstraße 2026 bei Berg im Gau. Nördlich und südlich steht auch dort ein Straßenbau an, sagt Uslar.

Komplett ruht das Projekt in Bergheim deshalb allerdings nicht. Eine erste Voruntersuchung ist bereits gemacht. „Dabei ging es darum, Linien herauszusuchen, wo ein Neubau überhaupt möglich wäre“, erklärt die Abteilungsleiterin. Das Staatliche Bauamt hat anschließend eine Wunschlösung für das Projekt nach München geschickt. „Nun liegt der Vorschlag dort und wir warten auf Rückmeldung.“ Bei einem Investitionsvolumen dieser Größenordnung könne das mehrere Monate dauern. Aber alles halb so wild, erklärt Merk. Denn der Bedarf für den Neubau der Querung sei ohnehin nicht so akut. „Klar wäre das wünschenswert, aber der Brücke geht’s nicht schlecht. Sie ist nicht einsturzgefährdet.“

Zusätzliches Argument für die zweite Donaubrücke

Das hoffen indes auch die Verantwortlichen der Stadt Neuburg. Die Brücke an der Bergheimer Spange ist neben den Querungen bei Bertoldsheim und in Neuburg nur eine von drei auf einem langen Abschnitt. Sollte der Verkehr die Bergheimer Brücke also nicht mehr nutzen können, hätte das gravierende Auswirkungen auf die Stadt. „Das wäre eklatant. Eine Katastrophe“, sagt Stadtjurist Ralf Rick.

Die Auswirkungen auf den Stadtverkehr habe man schon beobachten können, wenn die Querung bei Bergheim kurzzeitig aufgrund von Arbeiten gesperrt werden musste. „Da quälen sich die Autos dann in großem Umfang über die Elisenbrücke“, erklärt Rick.

Dass der Neubau an der Bergheimer Spange nun nicht mehr so wichtig scheint, sei ein zusätzliches Argument für die zweite Donaubrücke in Neuburg. Schließlich würde sich die gesamte Verkehrssituation dadurch bedeutend entspannen, meint Rick. „Wir hatten eigentlich schon den Eindruck, dass das Staatliche Bauamt das Projekt angeht. Eine große Veränderung bedeutet das für uns aber nicht. Die zweite Donaubrücke hat bei uns sowieso allerhöchste Priorität“, sagt der Stadtjurist.

Zweite Donaubrücke: Erste Kostenschätzung Anfang 2020

Und das Vorhaben befindet sich auf dem Weg. Nach einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren sind die Verträge mit den Planern geschlossen. Im Moment sei das Projekt in der Phase der Grundlagenermittlung. „Insgesamt drei Planungsbüros, die sich um die Straßen, die Brücken und den Naturschutz kümmern, müssen Hand in Hand zusammenarbeiten“, beschreibt Rick den schwierigen Prozess. Das nächste Arbeitsgespräch findet nach der Sommerpause Ende September statt.

Stadtjurist Rick ist derweil guter Dinge, dass die Vorplanung mit einer ersten Kostenschätzung Anfang kommenden Jahres fertig ist und dem Stadtrat vorgelegt werden kann. Das Ziel des Oberbürgermeisters Bernhard Gmehling, dass 2022 die ersten Bagger rollen, bezeichnet Rick als „ehrgeizig, aber machbar.“ Das Verfahren stecke voller Unwägbarkeiten. Um das Ziel zu erreichen, müsse alles glatt laufen.