Nach Einbruch in Burgheim: Polizei deckt weitere Verbindungen auf

Nachdem in Burgheim eingebrochen worden war, stieß die Polizei auf gestohlene Fahrzeuge und einen eventuellen Komplizen des Tatverdächtigen.

Wie berichtet, ist am Donnerstag nach einem Einbruch in Burgheim ein tatverdächtiger Mann festgenommen worden. Dabei hatte die Polizei im Umfeld des Tatorts ein Fahrzeug gefunden, dessen Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Zu diesem Zeitpunkt, teilen die Beamten mit, ergaben sich noch keine Hinweise auf weitere Täterinnen beziehungsweise Täter. Das Fahrzeug wurde auf die Polizeiinspektion Neuburg gebracht. Bei der Durchsuchung entdeckte die Polizei neben Marihuana auch Diebesgut, das offensichtlich Einbrüchen im Bereich Schwabmünchen zugeordnet werden kann.

Einbruch in Burgheim: Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Parallel dazu wurde gegen 9.23 Uhr der Polizei Neuburg der Diebstahl eines Kleintransporters in Oberhausen mitgeteilt. Die Polizeikräfte informierten umgehend die umliegenden Polizeiinspektionen. Bei Rain beobachteten Beamte den Wagen auf der Bundesstraße B16. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle, die Verfolgung zog sich bis in das Stadtgebiet Donauwörth.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrer in Donauwörth um den Komplizen des Festgenommenen aus dem Einbruch in Burgheim. Die Polizei fand außerdem heraus, dass in der gleichen Nacht Personen versucht hatten, in das Sportheim in Burgheim einzubrechen.

Ob die beiden hier agierenden Tatverdächtigen damit in Verbindung gebracht werden können, bedarf weiterer Ermittlungen, so die Beamten. Der 21-jährige, der am Tatort in Burgheim festgenommen worden war, wird im Laufe des Freitags dem Haftrichter vorgeführt. Der 23-jährige Mittäter, der nach seiner Flucht in Donauwörth festgenommen wurde, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.(nr)

