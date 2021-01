09:27 Uhr

Das ist die aktuelle Corona-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Corona-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist leicht gestiegen. Das sind die aktuellen Zahlen vom Dienstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist leicht gestiegen. Am Dienstag (Stand 0 Uhr) meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 151,1. Tags zuvor lag die Corona-Inzidenz in der Region noch bei 144,9. Das LGL berichtet indes von einem Wert, der sich auf 143,88 beläuft (Stand Montag, 8 Uhr). Die Bewohner des Kreises Neuburg-Schrobenhausen sind damit - Stand jetzt - nicht von der 15-Kilometer-Regel betroffen.

Corona: Das ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Ganz im Gegensatz zu Ingolstadt, wo diese Regelung in Kraft getreten ist (Hintergründe dazu lesen Sie hier). Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag die 200er-Marke überschritten hat, liegt der Wert am Dienstag laut RKI bei 194,3. Damit die 15-Kilometer-Regel wieder aufgehoben wird, muss die Inzidenz jedoch sieben Tage in Folge unter der 200er-Grenze bleiben. (nr)

