Der Kampf um einen Termin am Impfzentrum Mühlried

Plus Die Nachfrage nach einer Coronaimpfung wird scheinbar immer größer. Immer schneller sind die wenigen Termine vergeben, telefonisch gibt es kaum Chancen. Das Prozedere wird sich bald ändern. Ob es auch leichter wird?

Von Claudia Stegmann

Bürger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die 80 Jahre und älter sind bzw. in den nächsten Wochen 80 Jahre alt werden, erhalten in den kommenden Tagen Post vom Landratsamt. In einem Schreiben werden sie über das Impfprozedere im Landkreis informiert. „Wir haben gemerkt, dass wir über die Medien nicht alle relevanten Informationen zu den über 80-Jährigen bekommen“, begründet Pressesprecherin Sabine Gooss den Schritt. Deshalb werden nun alle Senioren in dieser Altersgruppe angeschrieben. Das sind etwa 6000 Menschen im Landkreis.

In dem Schreiben wird den impfberechtigten Personen erklärt, wie die Corona-Impfung im Landkreis organisiert ist und wie man eine Impfung erhält. Wichtigster Hinweis dabei ist: Mit dem Schreiben werden keine Impftermine genannt. Jeder muss sich selbst um einen Termin kümmern. Das geht neben einer Onlinebuchung auch telefonisch, was für die meisten Senioren der priorisierte Weg sein dürfte.

Termine am Impfzentrum Mühlried sind schnell ausgebucht

Dass eine Terminvergabe per Telefon aber auch nachteilig sein kann, mussten am Dienstag etliche Impfwillige erfahren. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen hatte angekündigt, dass ab 9.30 Uhr wieder freie Impftermine vergeben werden. Es dauerte keine zehn Minuten, da waren alle Termine für den kommenden Sonntag und Montag ausgebucht. Die meisten Chancen, einen der 350 Impfdosen zu erhalten, hatten dabei jene, die sich online um einen Termin bemüht hatten. Wer sein Glück über den telefonischen Weg versuchte, bekam mitunter nur ein Belegtzeichen zur Antwort. Das liegt an den begrenzten Ressourcen, weil die telefonischen Anfragen deutlich länger dauern und nur drei oder vier Anrufer gleichzeitig bedient werden können.

Die Geduld bei den Menschen schwindet, das merkt auch das Landratsamt als oberste Koordinierungsstelle. Wer in den ersten Tagen nicht sofort einen Termin bekam, zeigte sich noch gelassen. Doch mittlerweile würde das Verständnis immer geringer werden, je öfter Impfwillige leer ausgehen, heißt es aus dem Landratsamt. Doch solange es nur tröpfchenweise Nachschub des Impfstoffs gibt und die Nachfrage größer als das Angebot ist, wird sich das Problem kaum lösen lassen.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen schreibt alle Bürger über 80 an

Auch an anderer Stelle sucht das Landratsamt derzeit nach einer Lösung. Wie kann sie Senioren helfen, die sich bei der eigenständigen Terminvergabe und/oder mit der Fahrt nach Mühlried schwertun? Die Frage war vergangene Woche bei einer Videokonferenz mit allen Bürgermeistern aufgekommen. Eine Antwort ist allerdings noch nicht gefunden – zumal nicht klar ist, wie viele Menschen welche Hilfe überhaupt brauchen.

In den Landkreis-Kommunen wird mit dem Thema unterschiedlich umgegangen. Georg Hirschbeck aus Rennertshofen beispielsweise sieht es als die „ureigenste Aufgabe des Landratsamts“, sich Lösungen für hilfsbedürftige Impfwillige zu überlegen. „Ich werde da keine Alleingänge unternehmen“, sagt er. Über 300 Bürger aus Rennertshofen seien 80 Jahre und älter – herauszufinden, wer von ihnen welche Hilfe braucht, sei nicht Aufgabe der Gemeindeverwaltung.

Senioren brauchen Hilfe, um online Impftermine zu vereinbaren

In dieselbe Richtung denkt auch sein Kollege Michael Böhm aus Burgheim. „Ich sehe keinen Ansatz“, sagt er auf die Frage, ob seine Gemeinde seinen Senioren Hilfsangebote machen kann. Für Fahrdienste fehle ein Transportmittel und für Terminvergaben sieht er keine Notwendigkeit. „Die Leute sind ja schließlich auch in der Lage, sich einen Termin beim Arzt geben zu lassen.“ 318 über 80-Jährige gibt es in der Gemeinde Burgheim. Die Zahl derer, die nicht alleine oder mithilfe ihrer Familien zurechtkommen, schätzt Böhm auf weniger als zehn Personen. Solange es sich um Einzelfälle handelt, könne sicherlich auch die Nachbarschaftshilfe unterstützen.

Das sieht auch Michael Lederer aus Karlshuld so. „In einem begrenzten Umfang“ könne die örtliche Nachbarschaftshilfe unter die Arme greifen. Wer Hilfe braucht, solle sich an die Gemeinde oder direkt an die Nachbarschaftshilfe in Karlshuld wenden. Doch auch er vermutet, dass von den 296 betroffenen Senioren nur die wenigsten fremde Hilfe benötigen.

Nachbarschaftshilfe könnte Senioren in Karlshuld und Burgheim helfen

Den Weg über die Nachbarschaftshilfe sieht Königsmoos’ Bürgermeister Heinrich Seißler dagegen als problematisch. „Die Ehrenamtlichen, die dort aktiv sind, gehören ja selbst zur Risikogruppe“, sagt er. In Zeiten von strikten Kontaktbeschränkungen könne er deshalb nicht verlangen, jemand Fremden im eigenen Auto nach Mühlried zu chauffieren. Eine gangbare Lösung wäre seiner Meinung nach eher ein Taxi, das die Bürger im Fall der Fälle rufen können – und das der Staat bezahlt.

Die Gemeinde Ehekirchen hat zwar (noch) keine Lösung in der Schublade, doch sie ist von sich aus schon einmal aktiv geworden. Die Gemeindeverwaltung hat vergangene Woche ihre insgesamt 209 Ü-80-Jährigen angeschrieben und damit eine Umfrage gestartet: Wer hat Probleme, ins Impfzentrum zu kommen und wer braucht Unterstützung bei der Terminvergabe? „Wir wollen damit einen Überblick bekommen und überlegen dann, was wir tun können“, erklärt Geschäftsführer Stefan Fäustlin das Vorgehen. Bürgermeister Günter Gamisch habe das Credo „Wir kümmern uns um unsere Leute“ ausgerufen. „Ob das am Ende eine landkreisweite oder eine gemeindeeigene Lösung sein wird, werden wir sehen“, sagt Fäustlin. Bis Freitag soll die Umfrage abgeschlossen sein, Stand Dienstagmittag haben sich bei Josefine Müller in der Gemeindeverwaltung 33 Bürger gemeldet. „Der Großteil braucht Hilfe bei der Terminvergabe, weil die Leute kein Internet haben. Nur die Wenigsten brauchen eine Fahrhilfe“, sagt sie.

Impftermine vergibt nicht mehr das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Hilfe werden ältere Senioren – insbesondere jene ohne Internet und/oder Handy – auch dann brauchen, wenn sich das Prozedere der Terminvergabe ändern wird. Das passiert voraussichtlich schon am 20. Januar. Dann wird nämlich nicht mehr das Kreiskrankenhaus, sondern der Freistaat zentral die Terminvergabe regeln. Das heißt: Eine Terminvereinbarung ist dann nur noch über die Internetseite impfzentren.bayern möglich.

Auf dieser Seite kann man sich schon jetzt als Impfinteressierter registrieren. Dies haben nach Informationen des Kreiskrankenhauses bereits über 1000 Impfwillige – egal welchen Alters – aus dem Landkreis getan. Neben persönlichen Daten wie Name, Adresse, Geburtstag, Beruf und Wohnumfeld wird zwingend auch eine Handynummer als Angabe gefordert. Darüber hinaus werden Risikofaktoren und Vorerkrankungen erfragt. Die Daten sind notwendig, denn anhand dieser priorisiert die Software, wer wann geimpft wird. Nachdem die Eingaben bestätigt werden, erhält man einen Hinweis auf eine Bestätigungs-Mail an die angegebene Mailadresse. Mit diesem Link wird man an das zuständige Impfzentrum weitergeleitet, wo es dann sinngemäß heißt: Sobald wieder Termine frei sind, werden Sie informiert. Das passiert dann entweder per SMS oder per Mail. Erst wenn die Nachricht kommt, kann sich derjenige zu einem Impftermin anmelden.

Die Registrierung funktioniert auch telefonisch über die Hotline des Kreiskrankenhauses (08252/94400). Der dortige Mitarbeiter fragt dieselben Daten mündlich ab und gibt sie ins System ein. Ob für die Rückmeldung dann allerdings ebenfalls ein Handy und eine Mailadresse notwendig sind oder ob diese auf einem anderen Weg (telefonisch, postalisch) erfolgen kann, ist derzeit noch unklar.

