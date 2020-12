vor 11 Min.

Donaumoos: Zuschuss für Kläranlage entlastet Bürger

Die Kläranlage für die Gemeinden Karlshuld und Königsmoos stößt in absehbarer Zeit an ihre Leistungsgrenze. Deshalb wird sie vergrößert. Für die Erweiterung gibt es unerwarteter Weise nun doch Fördermittel.

Von Ute De Pascale

Neue Möglichkeiten tun sich bezüglich der Erweiterung der Kläranlage Karlshuld/ Königsmoos auf: Anders als zunächst angenommen, ist offenbar doch denkbar, Förderungen abzugreifen. Darüber informierte Bürgermeister Heinrich Seißler die Königsmooser Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung.

Gemeinsam mit Karlshuld betreibt die Gemeinde Königsmoos die 1986 gebaute Kläranlage, an deren Belastungsgrenze man langsam stoße, sagte Heinrich Seißler. Vor dem Hintergrund einer Entwicklungsprognose, die in den nächsten 20 Jahren einen Bedarf von 15.800 Einwohnergleichwerten ergab, habe man beschlossen, auf 17.500 zu erweitern. Ferner werde ein sogenannter Faulturm errichtet, durch den sich die Klärschlammmenge reduzieren lässt. Mit den entstehenden Gasen kann eigener Strom erzeugt werden, der sich wiederum auf der Anlage selbst verwenden lässt; darüber hinaus ist eine PV-Anlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes geplant.

Bislang ist man in den beiden Gemeinden davon ausgegangen, dass es für die Erweiterungen von Kläranlagen keine Förderungen gibt. Das beauftragte Planungsbüro Wipfler hat nun jedoch eine ebensolche durch das Bundesumweltministerium aufgetan – sofern vorgeschaltet eine Potenzialanalyse nach weiteren Möglichkeiten der Energieeinsparung sucht. Da bis zu einer Million Euro an Förderungen winken, wolle man diesen Weg auf jeden Fall einschlagen, so Seißler weiter.

Die Kläranlage Königsmoos/Karlshuld soll bis 2024 fertig sein

Der derzeit anvisierte Zeitplan sieht damit folgendermaßen aus: Im Jahr 2021 sollen Vorplanungen, Potenzialanalyse und Planungen stattfinden, nach den Ausschreibungen im Herbst 2022 kommt dann die Vergabe, Baubeginn wäre spätestens 2023, Fertigstellung 2024. Selbstverständlich koste die Potenzialanalyse selbst auch etwas: 30.000 Euro. Doch auch diese werde mit 60 Prozent bezuschusst, so Seißler. „Eine tolle Geschichte für unsere Bürger“, findet der Königsmooser Bürgermeister, schließlich müsste alles, was an Förderungen zu bekommen sei, nicht umgelegt werden.

Wie tief die Königsmooser letztendlich in die Tasche greifen müssen, steht noch nicht fest. Genauere Angaben gibt es erst, wenn die Höhe der Gesamtkosten bekannt ist. Er rechne jedoch mit einer Größenordnung von 2000 Euro für einen durchschnittlichen Haushalt, so Seißler. Übrigens liefen derzeit auch jede Menge Gespräche zum Thema Klärschlamm, beziehungsweise zur Phosphatrückgewinnung, wobei diesbezüglich „auf größerer Ebene etwas unternommen werden soll“, sagte Seißler.

