vor 4 Min.

Friedensdemo vor der Wilhelm-Frankl-Kaserne

Die Deutsche Friedensgesellschaft hält vor der Wilhelm-Frankl-Kaserne eine Kundgebung ab. Was sonst geschah.

Von Manfred Dittenhofer

Bereits am Sonntag machten sie sich in Ulm auf den Weg. Seither sind sie mit ihren Fahrrädern unterwegs entlang der Donau. Ihr Ziel: Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Auf der Strecke sind gleich mehrere Besuche an Standorten der Rüstungsindustrie und der Bundeswehr geplant. Denn ihre Radltour soll eine Demonstration gegen Rüstung, Waffen und militärische Auseinandersetzungen sein.

Bevor die Radlergruppe am Dienstagnachmittag um 16 Uhr am Rathausplatz in Ingolstadt ankam, gab es eine Kundgebung am Tor der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg. Vor den Friedensaktivisten sprach Roland Keller. Der Neuburger thematisierte vor allem den Schadstoffausstoß verursacht durch die Flugzeuge des Taktischen Jagdgeschwaders 74. Am Abend dann trafen sich die Radler an der Donaubühne im Klenzepark in Ingolstadt. Dort fand eine Hiroshima-Gedächtnisveranstaltung statt. Die gesamte Tour findet schon seit vielen Jahren bundesweit statt. Organisiert wird sie von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, kurz DFG-VK. Der Landesverband organisierte zudem die Gedächtnisveranstaltung in Ingolstadt.

Traudl Haury aus Lenting setzt sich seit vielen Jahren für die Abschaffung von Waffen ein. Die Erzieherin im Ruhestand war lange Jahre bei den Grünen aktiv. 1999 allerdings trat sie wegen des Kosovoeinsatzes der Bundeswehr aus den Grünen aus. 2002 belebte sie in der Region eine eigenständige Friedensorganisation, den Koordinationsausschuss der Friedensbewegung der Region 10. Bei der Friedensfahrradtour arbeitete sie als Organisatorin mit. Der Tross übernachtete am Auwaldsee, bevor es am Mittwoch weiterging entlang der Donau nach Regensburg. Kundgebungen sind am Freitag in Hohenfels und am Samstag in Grafenwöhr geplant, bevor die Tour ihr Ziel Weiden am Samstag, 10. August, erreichen will. Dort ist abends eine Abschlusskundgebung vorgesehen.

