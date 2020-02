11.02.2020

In und um Ingolstadt hinterließ „Sabine“ kaum Schäden

Ziemlich spurlos zog der Sturm über Ingolstadt hinweg. Die Schulen blieben aber fast komplett leer

Außer einigen umgestürzten Bäumen ist der Orkan „Sabine“ ziemlich spurlos an Ingolstadt und der Region vorübergezogen. Weder Feuerwehren noch die Stadt Ingolstadt sprechen von großen Schäden, die das Unwetter hinterlassen hat.

Kurz vor Mittag lief gerade Einsatz Nummer 18 der Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Wie die vorangehenden ebenfalls ein Routineeinsatz für die Rettungskräfte. Denn zum großen Teil hatten sie es nach Auskunft von Sprecher Thomas Schimmer mit umgestürzten Bauzäunen und Bäumen zu tun. Um kurz vor Mitternacht war laut Schimmer der erste Sturm-Einsatz, richtig losgegangen sei es dann aber erst am Morgen gegen 6 Uhr. Gerade rund um den Baggersee waren einige Bäume umgefallen, so dass sich die Stadt entschlossen hat, die Zufahrten bis Mittwochabend zu sperren. Betroffen sind die Zufahrten zum Wildgehege, zur Staustufe, zum Seehaus und zum Jugendbildungshaus. Am Dienstag sollen dort die Aufräumarbeiten starten. Zudem sind nach Auskunft der Stadt auch die Friedhöfe aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, zunächst bis Dienstag.

Viele der 144 Feuerwehren im Landkreis Eichstätt waren seit Montagfrüh um 3 Uhr im Einsatz. Kreisbrandrat Martin Lackner geht davon aus, dass bis zum Ende des Sturms die Marke von 100 Einsätzen geknackt werden wird. Denn kurz nach Mittag mussten die Wehren bereits über 90 Mal ausrücken. Eine ähnliche Einsatzzahl habe es zuletzt beim Sturm Kyrill im Jahr 2007 gegeben, erinnert sich Lackner. Wie auch für Ingolstadt gilt auch für den Kreis Eichstätt: Bei 95 Prozent aller Einsätze galt es, umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen. Betroffen war auch die Autobahn, auf die einige Äste gefallen waren. Im gesamten Kreis mussten nach Auskunft von Lackner zehn Straßen gesperrt werden.

Während sich die Einsätze im Landkreis Eichstätt über alle Gemeinden hinweg ziemlich gleichmäßig verteilten, gab es in Pfaffenhofen einen Schwerpunkt im Landkreissüden. Betroffen waren hier vor allen Dingen die Gemeinden Wolnzach, Rohrbach, das Stadtgebiet Pfaffenhofen, aber auch Scheyern, Gerolsbach, Schweitenkirchen und Reichertshausen. Kreisbrandmeister Roland Seemüller berichtet, dass es allein zwischen 5 Uhr morgens und mittags rund 180 Einsätze gegeben habe. Dabei bot sich den Rettungskräften ein Bild wie in der ganzen Region. Neben Bäumen und Bauzäunen sind einzelne Kaminabdeckungen umhergeflogen, genauso wie Dachziegel. Zudem drohte ein Baum auf ein Haus zu stürzen.

Nichts zu spüren vom Sturm war bei Audi. „Wir haben keine sturmbedingten Fertigungsverluste“, sagte ein Sprecher. Wenn Mitarbeiter den Arbeitsweg als zu gefährlich erachteten oder Kinder zu betreuen hatten, konnten sie – sofern sie nicht in der Produktion tätig sind – intern abklären, ob die Arbeit möglicherweise vom Homeoffice aus zu erledigen ist, hieß es von Unternehmensseite.

Einzig bei den Schülern in ganz Bayern dürfte die Sturmwarnung eine ziemliche Freude ausgelöst haben. Dass der Unterricht ausfällt, hatte sich ziemlich schnell unter den Eltern herumgesprochen und die meisten hatten offenbar auch Möglichkeiten gefunden, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Nach Auskunft des Ingolstädter Schulamts waren in den Ingolstädter Grund- und Mittelschulen nur sechs Schüler am Morgen erschienen. Sie wurden dort auch betreut. Die städtischen Kindertageseinrichtungen hatten ohnehin geöffnet. (rilu)

