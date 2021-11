Cyber-Krimineller soll 1,4 Millionen Euro ergaunert haben

Gegen einen mutmaßlichen Internet-Betrüger aus Essen ist Anklage erhoben worden. Ein möglicher Prozess gegen den 23-Jährigen soll in Ingolstadt stattfinden.

Die Polizei ist einem mutmaßlichen Cyber-Kriminellen auf die Spur gekommen, der knapp 1,4 Millionen ergaunert haben soll. Dem 23-Jährigen aus Essen wird vorgeworfen, Online-Konten gehackt zu haben, indem er die für Online-Überweisungen nötigen Push-TAN-Verfahren manipuliert hat. Um Spuren zu verwischen, hat er, so die Vorwürfe, einen Großteil des Geldes in Kryptowährungen fließen lassen. Die Ermittler der Zentralstelle Cybercrime Bayern und der Kripo Ingolstadt sind dem Mann dennoch auf die Spur gekommen, er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sollte es zum Prozess kommen, findet dieser in Ingolstadt statt. Gegen weitere Personen, die ihn bei seinen Taten unterstützt haben sollen, dauern die Ermittlungen laut Polizei an. Gegen den 23-Jährigen ist jetzt Anklage erhoben worden.

Der Verdächtige aus Essen hat sich in das Konto bei einer Bank aus Mittelfranken eingehackt

Ausgangspunkt der bundesweiten Ermittlungen war ein unberechtigter Zugriff auf ein Bankkonto in Mittelfranken. Der Verdächtige soll sich dabei im Juni vergangenen Jahres die Zugriffsdaten auf das Online-Banking beschafft haben. Danach sei es ihm mithilfe von gefälschten Dokumenten gelungen, dass er nach einer Umstellung auf das sogenannte Push-TAN-Verfahren die gesamte Verfügungsgewalt über das fremde Konto hatte. Auf diese Weise wurden bei 14 Überweisungen rund 52.000 Euro vom Konto des Geschädigten, der in der Region wohnt, abgebucht.

Der Verdächtige konnte in Essen festgenommen werden

Daraufhin erfolgten zeitaufwendige Auswertungen der vom zunächst unbekannten Täter hinterlassenen digitale Spuren und sich daraus ergebende intensive Anschlussermittlungen, die schließlich zur Identifizierung des Angeschuldigten führten. Im Oktober 2020 konnte der Mann in Essen festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden laut Polizei weitere Beweismittel, insbesondere Handys, SIM-Karten und mobile Datenträger sowie Bargeld sichergestellt. Auf Antrag der Zentralstelle Cybercrime Bayern erging gegen den Mann Haftbefehl. „Ein erheblicher Teil des betrügerisch erlangten Geldes wurde nach dem Ergebnis der Ermittlungen zur Verschleierung der Herkunft in Kryptowährungen umgewandelt“, heißt es im Bericht der Polizei. Der weitere Verbleib ist Teil der noch andauernden Ermittlungen, die sich auch gegen zwei weitere Beschuldigte richten, die zumindest für einen Teil der Straftaten des 23-jährigen mutmaßlichen Haupttäters mitverantwortlich sein sollen.

Gegen den 23-Jährigen ist Anklage zum Landgericht Ingolstadt erhoben worden

Letztlich konnte dem 23-Jährigen durch akribische Auswertung aller Beweismittel eine Vielzahl gleich gelagerter Straftaten zur Last gelegt werden. Regelmäßig wurde dabei das sogenannte Push-TAN-Verfahren vom Täter entweder für die betroffenen Kunden eingerichtet oder derart abgeändert, dass die zur Legitimierung von Überweisungen notwendigen TANs an vom Täter kontrollierte Smartphones verschickt wurden. In der Anfang August 2021 zum Landgericht Ingolstadt erhobenen Anklage legt die Zentralstelle Cybercrime Bayern dem Angeschuldigten im Zeitraum von Juli 2019 bis Oktober 2020 insgesamt über 170 derartige Taten im Bundesgebiet zur Last, bei denen ein Gesamtschaden von knapp 1,4 Millionen Euro entstanden sein soll. Ihm wird unter anderem die gewerbsmäßige Fälschung beweiserheblicher Daten in 169 Fällen vorgeworfen. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss jetzt eine Strafkammer des Landgerichts Ingolstadt entscheiden.

In Bamberg gibt es die Zentralstelle Cybercrime Bayern

Seit dem 1. Januar 2015 besteht bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Zentralstelle Cybercrime Bayern. Diese Zentralstelle ist bayernweit zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Derzeit sind dort 18 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und vier IT-Forensikerinnen und IT-Forensiker tätig. (nr)

Lesen Sie dazu auch