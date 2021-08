Kurzfilme inspirieren zu Nachhaltigkeit: Freilichtkino auf der Landesgartenschau Ingolstadt

Die Kurzfilme beschäftigen sich mit der Umweltproblematik und Nachhaltigkeitsthemen. Am 21. und 22. August sind sie auf der Landesgartenschau in Ingolstadt zu sehen.

Laut einer Studie der Zeitschrift „Ecosphere“ wird es in Kalifornien ab dem Jahr 2030 keine Waldbrände mehr geben – weil es keine Bäume mehr gibt. Aktuell werden in der Türkei, Griechenland und Russland Waldbrände wegen Klimaveränderungen begünstigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt. Plastik ist ebenso ein globales Problem, denn mehr als 10 Millionen Tonnen gelangen jährlich in die Weltmeere und Mikroplastik lässt sich bereits in unserer Nahrungskette vermehrt nachweisen.

Landesgartenschau Ingolstadt: Grundlage für das Filmfestival bilden die 17 Nachhaltigkeitsziele

Was derartige Beispiele mit uns zu tun haben, zeigt das Impactfilm Festival for Sustainable Development (17FILMS ) in Kooperation mit der Stabsstelle Nachhaltigkeit der Stadt Ingolstadt anhand von eindrucksvollen Kurzfilmen auf der Landesgartenschau in Ingolstadt am kommenden Wochenende – am 21. und 22. August 2021 jeweils um 18 Uhr auf der Apfelbaumwiese.

Grundlage für das Filmfestival bilden die 17 Nachhaltigkeitsziele, die von den Vereinten Nationen in der Agenda 2030 zur Transformation unserer Welt vereinbart wurden. Somit inspiriert das Filmfestival insbesondere Menschen zu nachhaltigem und verantwortungsbewussterem Handeln.

Für das Festival wurden kreative und emotionale Kurzfilme zwischen 17 und 170 Sekunden produziert und eingereicht, die ein breites Publikum erreichen sollen. Nach dem Online-Voting und der Jurybewertung wurde der Impactfilm Award 2020 für die besten Filme am 14. November 2020 in München verliehen. Der Filmwettbewerb fand 2020 zum dritten Mal statt und wurde von der forStory Tochtergesellschaft Impactfilm gGmbH ausgerichtet. Eine Auswahl der Filme kann nun auf der Landesgartenschau in Ingolstadt angesehen werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und ohne Voranmeldung jeweils ab 17.30 Uhr möglich. Lediglich der Erwerb einer Tages- oder Dauerkarte ist im Vorfeld notwendig. Zugelassen sind nach den derzeitigen Hygiene- und Abstandsregeln derzeit jedoch maximal 100 Personen. Früh da sein, lohnt sich also, schreibt die Stadt weiter.

Im Anschluss an Filme bei Landesgartenschau gibt es Podiumsdiskussionen

Im Anschluss an die Filme folgt an beiden Wochenendtagen eine Podiumsdiskussion. Am Samstag, 21. August, werden Barbara Deimel als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ingolstadt, Denise Wittmann von „Our Future e.V.“, dem Nachhaltigkeitsverein der THI, und Ümran Kayaoglu als Migrationsrat der Stadt Ingolstadt über die Themen Ungleichheit und globale Verantwortung diskutieren.

Am darauffolgenden Sonntag, 22. August, sprechen Stephan Brun von der Audi AG, Birgit Müller als Leiterin des Umweltamts Ingolstadt sowie Benedikt Schmitz von den „Fridays for Future“ über die Themen Klimawandel und Umweltschutz. Moderiert werden die Podien von Phillipp Exler, dem Geschäftsführer der forStory GmbH und Impactfilm gGmbH aus München. (nr)