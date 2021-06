Ingolstadt/Neuburg

Seltenes Wetter-Ereignis: Die Region erlebte das kälteste Frühjahr seit langem

Plus Die Region Ingolstadt/Neuburg erlebte in diesem Frühjahr außergewöhnliches Wetter. Ein Experte hat ausgewertet, was bezüglich Temperaturen und Niederschlag besonders war.

Von Andreas Schopf

Der Raum Ingolstadt/Neuburg erlebte in diesem Frühjahr ein außergewöhnliches Wetter. Wie Meteorologe Lothar Schleicher, Leiter der Bundeswehr-Wetterwarte in Manching, mitteilt, waren die Temperaturen in der Region so niedrig wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr. Die Zahlen, die er zusammengetragen hat, zeugen von einem „kompletten Einzelereignis“. Auch die Regenmengen waren nicht normal – jedoch nicht so, wie es sich angefühlt hat.

