Wirtschaftsminister Aiwanger zum Polder Bertoldsheim: "Die Betroffenheit ist mir bewusst"

Plus Der Flutpolder in Bertoldsheim wird mit großer Wahrscheinlichkeit gebaut. Was Hubert Aiwanger zu seiner Kehrtwende in diesem Zusammenhang sagt und wie er die nächsten zehn Jahre einschätzt.

Von Hubert Aiwanger

Der Flutpolder in Bertoldsheim wird mit großer Wahrscheinlichkeit gebaut. Den Weg in diese Richtung hat der Ministerrat am Dienstag bestätigt. Jetzt fehlt final nur noch der Kabinettsbeschluss, der jedoch nach jetzigem Stand der Dinge nur noch eine Formalie sein dürfte. In Bertoldsheim und Marxheim wurde die Kehrtwende von den Anwohnern enttäuscht und frustriert zur Kenntnis genommen. Am Rande seines Besuchs in Berg im Gau hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) im Gespräch mit der Neuburger Rundschau erklärt, warum er von seiner ursprünglichen Meinung, der Polder Bertoldsheim sei eine „Fehlentscheidung“ gewesen, abgerückt ist.

