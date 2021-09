Kiesabbau: "Neuburger Land ist das Bauernopfer"

Plus Käme es mit dem Kiesabbau so, wie es im Entwurf des neuen Regionalplans dargestellt ist, würde es den kleinen Karlshulder Ortsteil Kochheim besonders hart treffen. Auf wen die Mitglieder des Bürgervereins deshalb schlecht zu sprechen sind.

Von der Bevölkerung weitgehend unbemerkt will der Planungsverband der Region 10 im neuen Regionalplan 1436 Hektar Vorrangflächen für Nassabbau von Kies und Sand ausweisen, im alten Plan waren es „nur“ 775 Hektar. Einsprüche gegen das Vorhaben können Kommunen und Bürger noch bis Ende September beim Planungsverband einreichen.