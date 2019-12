15:35 Uhr

Kreistag beschließt Ausgaben für 2020

Im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen ging es um den Haushalt des kommenden Jahres. Dabei standen zwei Posten im Fokus.

Von Christof Paulus

Schon seit einer Woche stand fest, was der Landkreis im Jahr 2020 ausgeben will, wohin er es ausgeben will und woher das Geld kommen sollte. Im Kreisausschuss war der Haushalt vorberaten worden, der Kreistag musste den Entwurf nur noch absegnen (wir berichteten). Doch bei der Beratung in großer Runde standen zwei Personalien plötzlich zur Debatte. Denn Landrat Peter von der Grün (Freie Wähler) sollte einen persönlichen Referenten bekommen – und der Landkreis einen Klimaschutzbeauftragten.

Dabei zeichnete sich früh ab, dass alle Fraktionen den Haushalt genau so beschließen möchten, wie er ihnen vorlag. Der sieht vor, dass der Landkreis einen Kredit in Höhe von 18 Millionen Euro aufnimmt, um das Geld in erster Linie für den Bau der Paul-Winter-Realschule in Neuburg aufwenden und das Defizit des Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen stopfen zu können. Die Kreisumlage war unverändert auf 50,5 Prozent angesetzt, womit die Kommunen des Landkreises knapp über die Hälfte ihrer Einnahmen an den Landkreis weiterleiten müssen.

Klimaschutzbeauftragter ist Streitpunkt im Haushalt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Hier ließen Vertreter der CSU in Person von Fraktionsvorsitzendem Alfred Lengler und Landtagsabgeordnetem Matthias Enghuber durchblicken, dass die Kommunen ihrer Ansicht nach zu hohe Ausgaben zu tragen hätten. Staatssekretär Roland Weigert (Freie Wähler) widersprach dem: Er bezeichnete die Höhe der Kreisumlage als „nicht ausreichend“, wolle aber nicht auf Konfrontation mit den Kommunen gehen. Seine Fraktionskollegin Maria Lang sah dies ähnlich: Von denen Ausgaben des Landkreises profitierten schließlich die Kommunen, wie die Stadt Neuburg, und der Service für die Bürger.

Enghuber war es auch, der die Debatte über den persönlichen Referenten des Landrates und den Klimaschutzbeauftragten anstieß. Den Beauftragten unterstütze er zwar, hätte sich aber eine klare Abgrenzung des Aufgabengebietes gewünscht. Fraktionskollege Karlheinz Stephan sah das anders: Den Klimaschutzbeauftragen habe es bereits einmal gegeben, deshalb sei die Aufgabenstellung abgesteckt – und man brauche ihn.

Den Haushalt nahmen die Kreisräte schließlich einstimmig an. Auch für den Stellenplan des Landkreises gab es eine breite Zustimmung – mit einer Gegenstimme. Bis zum Abschluss der Debatte war Enghuber nicht klar, wofür der persönliche Referent des Landrates gebraucht werde. Er stimmte daher als Einziger dagegen.

