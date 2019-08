Mathilde Ahle: „Ich möchte keine Quotenfrau sein“

Plus Mathilde Ahle ist die einzige Bürgermeisterin im Landkreis. Im NR-Sommerinterview verrät sie, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hatte.

Frau Ahle, Sie wurden 1996 in Langenmosen in den Gemeinderat gewählt. Eine Frau als Gemeinderätin – das war damals noch eher ungewöhnlich. Wie kam es zu Ihrem politischen Engagement?

Mathilde Ahle: Ich war ja zu diesem Zeitpunkt bereits in der Jungbauernschaft und in der Jungen Union. Das Interesse mich zu engagieren, war also schon früher da. Nur waren zunächst meine Kinder noch zu klein – und meine Familie bedeutet mir sehr viel. Vor den Kommunalwahlen 1996 kam dann der inzwischen verstorbene Anton Neff zu mir, damals Gemeinderat und CSU-Ortsvorsitzender. Er hat mich überzeugt.

Wie waren die Reaktionen auf Ihre Kandidatur? Was hat Ihr Mann dazu gesagt?

Ahle: Ich habe meine Entscheidung natürlich vorher mit meinem Mann abgesprochen. Der hatte anfangs durchaus seine Zweifel und hat das kritisch gesehen – ich als Frau in der Politik. Und er hat auch Kommentare vom Stammtisch mit nach Hause gebracht, wie „eine Frau gehört doch an den Herd“. Damals galten eben noch die drei K’s für eine Frau: Kinder, Küche und Kirche. Das hat sich Gott sei Dank geändert.

Hat sich durch Ihre Anwesenheit im Gemeinderat etwas verändert? Würden Sie sagen, dass eine Frau nötig war?

Ahle: (lacht) „Nötig“, so würde ich es nicht sagen. Doch dass es von Vorteil ist, hat der damalige Bürgermeister Leonhard Buchard bestätigt. Er meinte, die Gesprächskultur und die Umgangsformen im Gemeinderat haben sich geändert, es sei nicht mehr so „ineinander geplärrt“ worden.

Wie sind Ihre Äußerungen von den Kollegen im Rat aufgenommen worden? Standen Sie unter Druck?

Ahle: Ich hatte schon das Gefühl, dass, wenn ich einen Beitrag einbringe, der auch passen muss. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich einen sehr hohen Anspruch an mich selbst habe. Und ich sage – auch im Kreistag – nur etwas, wenn ich wirklich etwas zu sagen habe oder anderer Meinung bin als meine Vorredner. Deshalb wird man mich auch nie als laute Person in einem Gremium wahrnehmen. Die Vorbesprechungen sind mir wichtiger.

Wie wurden Sie im Gemeinderat aufgenommen?

Ahle: Da war eine gewisse Achtung, ein gewisser Respekt – sowohl von den Bürgern als auch von den Kollegen. Und ich wurde gleich nach der ersten gemeinsamen Sitzung mit zum Wirt genommen, obwohl es damals noch nicht üblich war, dass eine Frau in die Wirtschaft gegangen ist. Da wusste ich sofort, ich gehöre dazu, es wird kein Unterschied mehr zwischen Frauen und Männern gemacht.

Und wie ist es als einzige weibliche Bürgermeisterin im Landkreis?

Ahle: Auch hier merke ich keinen Unterschied. Der Austausch mit meinen Kollegen funktioniert sehr gut. Wir sitzen in den Gremien als Kollegen zusammen – da geht es um die Sache, nicht ums Geschlecht.

Haben Sie als Frau auch mal Vorteile in der Politik? Vielleicht hilft ja Ihr Lächeln oder Ihr weiblicher Charme in manchen Situationen...

Ahle: Ja. Aber ich denke, das hängt nicht nur mit meinem Geschlecht, sondern auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich kann gut zuhören, lasse die Leute erst einmal ausreden. Manche Männer hatten schon ein Problem damit, dass sie jetzt mit mir als Bürgermeisterin verhandeln mussten. Das habe ich gemerkt. Aber durch meine offene Art hat sich das schnell erledigt und ich konnte die Leute von meinen Vorschlägen überzeugen.

Was halten Sie von einer Frauenquote in Politik und Wirtschaft?

Ahle: Nichts. Ich möchte niemals eine Quotenfrau sein. Ich glaube, dass es auch anders geht. Entweder hat eine Frau die Qualitäten und Fähigkeiten – dann schafft sie es auch so. Oder eben nicht.

Es gibt aber doch bestimmt viele Frauen, die die nötigen Qualitäten hätten...

Ahle: Ja, und diese Frauen müssen mehr Mut haben, etwas auszuprobieren. Frauen neigen dazu, immer alles perfekt machen zu wollen. Die Angst, dem nicht gerecht zu werden, hemmt sie. Dabei sollte man sich klar machen, dass man nur gewinnen kann, wenn man kandidiert – und sei es an Erfahrung. Ich sage zu den Frauen immer: Probiert es einfach!

Gilt das auch für die Kommunalwahlen 2020? Gehen Sie gezielt auf andere Frauen zu?

Ahle: Ja. Ich habe anhand von Projekten gemerkt, dass es bei uns genügend Frauen gibt, die politisch interessiert sind und die Gemeinde gestalten wollen. Da werde ich die ein oder andere ansprechen – und ihnen Mut machen. In Langenmosen sind wir aber, was den Frauenanteil angeht, ohnehin schon recht weit. Es gibt aktuell bereits zwei Gemeinderätinnen und dann noch mich als Bürgermeisterin. Das würde ich jeder Gemeinde wünschen, denn Frauen bringen oft eine andere Perspektive in die Diskussion ein.

Werden Sie selbst 2020 wieder antreten und mit gutem Beispiel vorangehen?

Ahle: Ja. Das Amt macht mir nach wie vor viel Spaß. Es ist für mich eine gewisse Erfüllung, wenn ich den Bürgern in meiner Gemeinde weiterhelfen kann – und sei es nur mit einer kleinen Auskunft. Für mich ist auch wichtig, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern unsere Gemeinde in die Zukunft zu gestalten.

Haben Sie ein politisches Vorbild?

Ahle: Barbara Stamm war immer schon mein Vorbild. Sie ist trotz Kindern ihren politischen Weg gegangen. Und sie muss ebenfalls eine sehr offene Person sein: Sie selbst ist nämlich bei der CSU, ihre Tochter bei den Grünen.

Wie sehen Sie sonst die Frauen in der „großen“ Politik?

Ahle: Wir haben in Deutschland ja eine Kanzlerin und eine Verteidigungsministerin und in der EU eine Kommissionspräsidentin. Frauen sind also durchaus vertreten. Aber was mich ärgert, ist die Berichterstattung in den Medien, zum Beispiel bei den Zitteranfällen von Angela Merkel. Wenn eine Frau nicht in der besten Tagesform ist, wird es eher als „ Schwäche“ thematisiert.

Ärgert Sie sonst etwas an der „großen“ Politik? Was würden Sie gerne ändern?

Ahle: Ich würde mir mehr Einigkeit wünschen zwischen den großen Volksparteien. Dass man wieder Vertrauen, Respekt und Achtung voreinander hat. Mit einem Wir-Gefühl kann man viel mehr bewegen. Und dann würden auch die Randparteien nicht so an Macht gewinnen.

Zur Person:

Mathilde Ahle wurde am 27. Juli 1957 im Einödhof Grabmühle geboren. Sie ist Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft und Ernährungsfachfrau. Ahle übte schon viele ehrenamtliche Tätigkeiten aus, zum Beispiel als Elternbeiratsvorsitzende in Kindergarten und Schule, als Ortsbäuerin, Kreisbäuerin und Schöffenrichterin. Sie ist verheiratet, hat vier erwachsene Töchter und acht Enkelkinder. Bis 2012 war Ahle Bäuerin, dann hat sie mit ihrem Mann den Hof an eine der Töchter übergeben. Zur politischen Karriere: Mathilde Ahle ist Mitglied der CSU. 1996 wurde sie in den Gemeinderat Langenmosen gewählt, von 2008 bis 2014 war sie Zweite Bürgermeisterin, seit 2008 ist sie im Kreistag und seit 2014 Bürgermeisterin.

