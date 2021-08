Corona: Wie geht es nach der Krise weiter?

Plus Der DGB zieht seine Sommerbilanz. Die Gewerkschaften befürchten, dass die Erwerbstätigen nach der Pandemie auf der Strecke bleiben

Die Mieten steigen ins Blaue. Die Energie für Haus und Mobilität wird immer teurer. Noch dazu soll das Rentenalter noch einmal angehoben, die Rente faktisch gekürzt werden. Vor allem für die Verdiener im Niedriglohnsektor sehen die Gewerkschaften schwarz. Dabei sind die Corona-Auswirkungen bei den Erwerbstätigen noch gar nicht abzusehen. Deshalb sehen sich deren Vertreter die Wahlprogramme der einzelnen Parteien und Kandidaten für die Bundestagswahl sehr genau an.