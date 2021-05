Neuburg-Schrobenhausen

Woran es in der Zulassungsstelle in Neuburg hakt

In der Zulassungsstelle des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen fehlt es an Personal.

Plus Seit über einem Jahr müssen Bürger mitunter mehrere Wochen auf einen Termin warten, um ihr Auto an- oder umzumelden. Jetzt erklärte das Landratsamt, woran es liegt. Eine Teilschuld tragen auch die Kreisräte.

Von Claudia Stegmann

Wer in den vergangenen Monaten ein Auto bei der Zulassungsstelle im Landkreis anmelden wollte, brauchte vor allem eines: Geduld. Oder einen locker sitzenden Geldbeutel. Denn der Umstand, dass es teilweise drei, vier Wochen oder sogar noch länger dauerte, um einen Termin in Neuburg oder Schrobenhausen zu ergattern, weckte in so manchem einen zweifelhaften Geschäftssinn. So wurden etwa auf Facebook freie Termine angeboten, die auf Nachfrage dann für 120 oder 150 Euro „zum Verkauf“ angeboten wurden.

