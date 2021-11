Neuburg

19:00 Uhr

Unternehmensgruppe Hoffmann in Neuburg: Wirtschaftlich erfolgreich und sozial engagiert

Plus Trotz schwieriger Zeiten legt die Unternehmensgruppe Hoffmann mit Sitz in Neuburg erneut eins drauf und steigert ihren Umsatz deutlich. Firmenchef Manfred Hoffmann hält auch in diesem Jahr an einer über 30 Jahre alten Spendentradition fest.

Von Manfred Rinke

Auch in Zeiten wie diesen entwickelt sich die Neuburger Unternehmensgruppe Hoffmann mit den drei Inlandsgesellschaften (Hoffmann Mineral, Sonax, Duro Druck) und dem Sonax-Werk in Österreich überaus positiv. Am Ende des Jahres wird ein Gesamtumsatz von konsolidiert 180 Millionen Euro erwartet, rund 20 Millionen mehr als vergangenes Jahr. Rundum zufrieden zeigt sich daher Firmenchef Manfred Hoffmann, der das 1891 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation leitet. Doch das erfreuliche Geschäftsergebnis bildet keineswegs den Ausschlag dafür, dass die Unternehmensgruppe ihr soziales Engagement auch in diesem Jahr fortführt. Vor über 30 Jahren von seinem Vater ins Leben gerufen, setzt Manfred Hoffmann die Tradition nach dem Motto „Spenden statt Geschenke“ auch in diesem Jahr fort und macht damit vielen caritativen und sozialen Einrichtungen sowie zahlreichen Vereinen ein vorweihnachtliches Geschenk.

