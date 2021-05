Motorradfahrer wird bei Unfall am Schönthaler Berg lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Schönthaler Berg gestürzt und gegen ein Auto geschlittert. Er wurde lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Hubschrauber ins Klinikum Ingolstadt.

Bei einem Unfall am Sonntagabend am Schönthaler Berg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine Gruppe von drei Motorradfahrern war laut Polizei auf einer Tour von Erding nach Schrobenhausen, als ein an dritter Position fahrender 22-Jähriger aus dem Kreis Erding in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte.

Der Motorradfahrer stieß am Schönthaler Berg mit einem Auto zusammen

Er schlitterte mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto, in dem eine dreiköpfige Familie aus München saß. Der Motorradfahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum nach Ingolstadt. Der 52-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (nr)

