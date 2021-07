Rennertshofen-Bertoldsheim

20:08 Uhr

Glauber über Flutpolder an der Donau: „Wir brauchen Bertoldsheim“

Plus Der Polder in Bertoldsheim soll ab 2032 gebaut werden. Er soll der letzte von neun neuen Rückhalteräumen entlang der Donau sein. Am Montag trifft sich Glauber mit Landräten, Bürgermeistern und IG-Vertretern.

Von Claudia Stegmann

Es ist, wenn es nach Umweltminister Thorsten Glauber geht, keine Frage mehr ob, sondern nur noch wann der Flutpolder in Bertoldsheim gebaut wird. Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber hatte bereits angedeutet, dass der Faktor Zeit wohl der einzige Kompromiss ist, den man für die Anrainer herausschlagen könne. Doch was bislang nur hinter vorgehaltener Hand bestätigt wurde, hat Umweltminister Thorsten Glauber am Montag nun erstmals offiziell ausgesprochen. Der Bertoldsheimer Flutpolder soll als neunter und damit letzter in der Kette gebaut werden. Eine endgültige Entscheidung soll das Bayerische Kabinett in den nächsten Wochen treffen.

